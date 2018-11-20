韓國瑜律師團針對暗殺韓國瑜、賄選等奧步提告

2018年11月20日 16:07 中時 李義

當年黃俊英委任律師何旭苓（右）痛斥奧步，細說當年過程。（李義攝）

國民黨公布暗殺賄選等蒐證證據。（李義攝）

高雄市長選舉激烈程度，已出現號召「暗殺韓國瑜讓選舉停擺」等激進言論，甚至政論節目下標「1124可能會暴動」的刺激言論，韓國瑜陣營20日舉行記者會宣布向雄檢提告，並質疑檢警調對這些意圖影響選舉的奧步，竟未採取任何作為，難道是民進黨打假球。

立委黃昭順偕議員陳美雅、議員候選人孫健萍及律師何旭苓、吳秋麗舉行記者會，指網路不但有抹黑栽贓韓國瑜賄選言論，甚至出現「民進黨同志我們暗殺韓國瑜」的激進言論。

黃昭順表示，如何保證候選人安全，抹黑抹紅，檢調都視而不見，要找IP很容易，治安單位應公開說明偵辦進度。

她說，還有網路媒體把假民調掛在網頁上，卻未見執法機關處理，不知是行政單位沒有能力，或網路媒體後台硬，如此嚴重違失，今日仍不處理。放任暗殺說製造社會動盪而停止選舉，檢警調要查很容易，應在最短時間內給選民交待，否則民進黨就是打假球

律師吳秋麗說，賄選、幽靈人口到公開呼籲暗殺韓國瑜的人身安全，暗殺韓讓選舉停擺，已有教唆殺人嫌疑，還有政論節目下標題「1124可能會暴動」。

12年前擔任黃俊英委任律師何旭苓說，當年走路工事件被黑掉了，陳其邁陣營還開記者會指是假消息；她秀出法院判說，這是法院判決不是陳陣營所言的假消息，判決是古意黑松2人有發錢，但法院已認定與黃俊英無關。

何旭苓氣憤說，判決寫的很清楚，用剪接錄影帶指黃俊英賄選抓到了，召開記者會是有損黃老師名譽，但立法者未把抹黑立法前，為何每次都不拿這個出來念，重點完全不同。

說到激動處，何旭苓一度哽咽，黃俊英投書媒體說良心「無愧」，不服氣司法判決但選擇尊重，他認為是停止傷害高雄的方式；她說，律師名嘴你們看了要不要摸摸良心，還恐嚇說要提告，讓選民產生畏懼，「民進黨所有操作的大內高手都就定位了」不要再被奧騙了，否則再沉淪又是4年8年10年，強調「這不是藍綠對決，而是選民與奧步的對決」

何旭苓還出示法院筆錄，指當年洪智坤作證在陳其邁先生辦公室，11點以後，青年軍將帶子拿回來，用DV電腦看，很清楚。

何旭苓說，當年那場賄選抓到的奧步規畫栽贓記者會，是在陳其邁辦公室策畫的，這是法院的筆錄，真的不要相信他們在鬼扯古意，那部分與黃老師一點關係都沒有。

(中時 )