奶茶控注意！全家攜手唐寧 推全新醇奶茶系列

2018年11月20日 15:15 工商 劉馥瑜

奶茶控注意了！全家便利商店今（20）宣布，再度攜手英國皇室御用品牌「唐寧茶」（TWININGS）推出全新唐寧醇奶茶系列，有「伯爵醇奶茶」、「四紅果醇奶茶」兩款口味，以唐寧茶為基底，加入溫牛奶，讓濃郁茶香跟奶香融合，還可選購蜂蜜拌入，成為目前便利商店唯一可調甜度的現煮奶茶。明（11/21）起將在全台3,300間店舖同步開賣！

全家表示，為歡慶醇奶茶上市，上市首三日（11/21～11/23），消費者凡購買唐寧茶系列商品一杯，就贈送英國皇室指定餅乾-麥維他優格草莓夾心酥餅或優格森林苺果夾心酥餅一包，要讓民眾在全家就能體驗最道地的英倫品茶文化，此外，12/18前第二杯七折，刷台北富邦信用卡、永豐信用卡購買唐寧茶全品項，更可享同商品買1送1。

全家今年4月攜手英國皇室御用品牌「唐寧茶」（TWININGS）推出現調果茶，受消費者好評，至今熱銷逾200萬杯。全家鮮食部長黃正田指出，Lets Café與唐寧茶聯名飲品，特別受到25～39歲女性的喜愛，推出後帶動杯裝飲料業績成長近1成。

他並指出，據銷售觀察，秋冬氣溫漸涼，奶茶類飲品在外帶茶飲店的銷售佔比，可明顯提高至5成以上，顯示消費者秋冬口味偏好濃郁口味，鑑此，全家今年入冬再攜手唐寧開發醇奶茶系列，看好溫暖商機，預估將再帶動杯裝飲料業績成長2成以上。

全家介紹，唐寧醇奶茶系列有伯爵醇奶茶、四紅果醇奶茶兩種口味，每杯皆使用3包茶包。其中，伯爵醇奶茶以唐寧皇家伯爵茶包為基底，萃出佛手柑芬芳及醇厚紅茶香，再加入溫牛奶、熱水，讓濃郁奶香與香醇紅茶融為一體；四紅果醇奶茶則以草莓、覆盆子、櫻桃紅醋栗為底，加入溫牛奶後將使莓果酸甜氣息更加誘人。兩款茶飲皆售價皆為65元。

全家強調，唐寧醇奶茶系列為全家首款現調奶茶，只加入茶包、溫牛奶、熱水沖泡，為便利商店目前唯一未加糖的現調奶茶，消費者若想調整甜度，則可以5元加購蜜蜂工坊的台灣荔枝蜜，立刻升級為一杯蜜香撲鼻的蜂蜜醇奶茶！

(工商 )