腸病毒疫情異常上升 流行「熱區」注意

防範腸病毒應注意幼童手部衛生。（疾管署提供）

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國內腸病毒疫情「異常」上升，上周共有1萬427人次就診，接近1萬1000人次的流行閾值，以台中以北與台灣東部的上升幅度最高，似乎再創另一波流行高峰，疾管署將會密切注意發展。

疾管署疫報中心主任劉定萍表示，國內上周（11月11日至11月17日）腸病毒門急診就診1萬0427人次，較前一周上升13.8％，已經連續2周上升、接近流行閾值（1萬1000人次）。

原本以為天氣轉涼後，國內腸病毒疫情下滑，處想到近2周突然爬升，疾管署副署長莊人祥指出，國內腸病毒分為春夏與秋季開學2個不同流行時段，由於今年春夏的流行率不高，加上不同病毒轉換，導致現在第2波流行。

莊人祥說，今年國內腸病毒疫情較特殊的是第1波流行以伊科病毒11型與腸病毒71型為主，現在較多腸病毒A型，出現不同病毒流行，最近4周國內社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型較多。

幸好連2周疫情上升沒有出現重病或死亡病例；不過，今年以來已經累計32例腸病毒併發重症病例，以感染伊科病毒11型12例最多、腸病毒71型7例居次。

莊人祥認為，下周腸病毒疫情可能再度上升而超越流行閾值，然後停留在流行期1、2周，等到天氣轉冷後跟著下滑。他提醒家長與教托育機構人員應注意環境的清潔與通風，加強個人與幼童手部衛生。

(中時 )

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