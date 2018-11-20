孫安佐遣返回台還沒完 前檢座透露「最終結果」

2018年11月20日 15:20 中時電子報 吳品瑤

20181120中天新聞 孫鵬抿嘴忍淚崩 狄鶯一語不發緊牽手

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐，今年3月爆出在美國涉恐攻威脅並持有彈藥，遭警方逮捕且被以重罪起訴，雖最重可處10年刑期，然因他與檢方達成認罪協商，故在入獄240日的今天，聯邦法院判決他刑滿獲釋，可望於4到6周後遞解出境返台，然狄鶯夫婦尚不能鬆懈，前檢座胡原龍表示，他除可能一入境就被航警局帶走調查外，法官可能考量其年紀、前科及美國判決結果等，給予孫安佐免刑。

孫安佐獲美方判刑滿得以遞解出境，然回台還有責任要負，據《蘋果》報導，曾任台北地檢署主任檢察官的律師胡原龍分析，依《刑法》第七條所述，台灣人民在境外犯本刑3年以上徒刑之罪，除非犯罪地法律不罰，否則視為觸犯台灣《刑法》，回台灣後司法機關有權追訴刑責，而《刑法》第9條規定，同一犯罪若經外國確定裁判、受刑後，得以免除其刑，胡原龍表示這些規定過去多適用在販毒、運毒案件，像孫安佐這樣非法持有槍械的案子較少見，但他的案例卻適用上述法條規定，因此可預見回台後得在面臨官司。

胡原龍解析，孫安佐被遞解出境的同時，美國移民機關將通知台灣相關單位，航警接獲通知便會處理，待孫安佐落地入境時，便會將他帶去調查作筆錄，之後案子會移交給檢方，可能送到桃園地檢署偵辦，也可能送到他戶籍所在地的是士林地檢署處理。

至於偵查部分，因孫安佐已滿18歲，將會被當作一般槍砲犯看待，而基於緩起訴的要件是最輕本刑3年以下的罪責，因次孫安佐無法獲得緩起訴，然胡原龍表示，當進入院方審理階段，法官可能考量他年紀輕、無前科且在美國不瞭解當地文化法制等予以裁決，判決應不會超過美國判的刑度，甚至給予緩刑得以免刑，而過去處理境外犯罪案件也都是如此，幾乎不曾見過在國外已服刑而返台後又服刑的案例，這也是對外國法院的一種尊重。

(中時電子報)