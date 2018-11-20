桃捷盈餘2.2億降票價政策買票 員工2年僅加薪800

桃園捷運企業工會近20名員工，20日到桃市府前控訴低薪。(蔡依珍攝)

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桃園捷運企業工會出示和公司協商的時程表，控訴公司出爾反爾。(蔡依珍攝)
桃園捷運企業工會近20名員工，20日到桃市府前控訴低薪。(蔡依珍攝)
台鐵產業工會祕書長蕭農瑀也聲援，直言桃捷官方「直達美好」淪為口號，實情卻是「直達低薪」。(蔡依珍攝)

桃園捷運企業工會近20名員工，20日到桃市府前控訴低薪，直言桃捷平均薪資不到4萬元，相較北捷薪資結構穩定，他們2年加薪不到千元，年終加績效獎金最高僅2.5個月，甚至不到其他軌道建設平均2.6個月，遑論別人最高達4.4個月，但公司卻對外稱大賺錢、全面降票價，全是壓榨員工換來的，力推至今仍無的績效獎金辦法。

桃捷公司對此表示，績效獎金方案已有草案，排定12月送董事會審議，最高可達法規上限的4.4個月，一切按進度處理，加薪制度則是評估公司財務預算後決定，今年也全面加薪3%，呼籲工會不要配合特定候選人造勢選舉活動，傷害同仁的努力付出和公司營運成果。

桃捷企業工會理事長蘇祐樟說，閣揆賴清德曾說台灣平均薪資達5萬，未達標勞工要「自己跟老闆講」，幾度內部反應無效後，只能走上街頭，他感嘆桃捷起薪3.3萬，但調薪制度卻獨步全台軌道建設，以北捷為例2年可加薪2、3千元，但桃捷僅8、900元，更甚的是，至今沒有績效獎金辦法，相較台灣其他軌道系統最高績效獎金可達4.4個月、平均也都有2.6個月，桃捷最高2.5個月甚至比不上別人的平均。

蘇祐樟感嘆公司只會要基層共體時艱，但明明大老闆桃園市長鄭文燦7月才宣稱桃捷盈餘達2.2億元，成果是全體員工打拼來的，公司卻假賺錢為名、慷他人之慨，票價全面大降價、行政策買票，對於任勞任怨的員工卻持續壓榨，強調公司說沒有編列預算績效獎金預算、不可能回溯發放，最快明年編錢、後年才發，工會擔心一拖再拖、設備保固期一過，屆時開始攤提折舊費用，員工自此跟績效獎金無緣，大聲疾呼要求盡快制訂至今仍沒有的績效獎金辦法，若無法回溯，要求調薪3％因應。

台鐵產業工會祕書長蕭農瑀也聲援，直言桃捷官方「直達美好」淪為口號，實情卻是「直達低薪」，就有同事同時考上台鐵和桃捷，沒想到桃捷薪資結構更差，寧可轉赴人力短缺、新人離職率逾3成的台鐵工作，證明桃捷比台鐵更血汗，要求落實績效調薪辦法、照顧員工。

(中時 )

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