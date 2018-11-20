新竹》批林智堅、許明財跳票 謝文進強調「無色覺醒」

2018年11月20日 15:33 中時 羅浚濱

新竹市長候選人謝文進團隊批林智堅和許明財都是「跳票市長」。（羅浚濱攝）

新竹市無黨籍市長候選人謝文進陣營20日重砲轟擊國民黨許明財和民進黨林智堅都是「跳票市長」，強調謝文進代表新竹市「無色覺醒」的中道力量，呼籲市民要選會做事不跳票的謝文進。

謝總部主任委員李宏生指出，許明財曾主張發老人年金但當選後又停發，4年前被林智堅批跳票市長，也是讓許明財落選的原因。

李宏生以簡報說明林智堅4年前公布在臉書的政見，包括安老政策興辦只租不售的「公有出租安老養生住宅」，興建1500戶，每戶20坪，每坪租金350元，只租不售社會住宅, 一平方公里友善城區，既有騎樓空間轉平及整平專案，成立婦幼專門醫院及協助醫院取得擴建用地。

加上以交通為主的「一環二線三網四核心」等15項政見，如今一一檢視，幾乎是一事無成，嚴重跳票，證明林智堅跟許明財可以劃上等號都是「跳票市長」。

李宏生說，前市長蔡仁堅對林智堅這4年來的施政也逐一檢驗，並透過社群網路臉書，以各項事證質疑林智堅的施政成績與承諾跳票，並以「失速的新竹」為喻，直指林智堅只做表面工作，實質建設幾乎完全停頓？

李宏生抨擊許明財身為國民黨在野角色，卻疏於監督，對林智堅施政完全沒有檢驗能力，舉選至今看不到2個政黨相互批判，許明財並和林智堅眉來眼去，猛打謝文進，令許多鄉親及泛藍支持者質疑許明財的立場，曖昧的態度，啟人疑竇。

李宏生強調新竹市民絕大多數是無黨籍，謝文進代表新竹市「無色覺醒」的中道力量，11月24日這場市長選戰是超越黨派，「我們要市民做主，全民打敗民進黨，翻轉新竹，票投1號會做事不跳票的謝文進」。

(中時 )