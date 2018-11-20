新竹》拉抬聲勢！馬英九、韓國瑜拍短片籲票投許明財

為呼籲藍營票源歸隊，韓國瑜（右）特別與國民黨新竹市長候選人合拍競選短片支持許明財。（陳育賢翻攝）

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為呼籲藍營票源歸隊，前總統馬英九（左）特別與國民黨新竹市長候選人合拍競選短片支持許明財。（陳育賢翻攝）

全國人氣最高的國民黨高雄市長候選人韓國瑜近日為拉抬同黨新竹市長候選人許明財的聲勢，與許明財合拍了1部簡短介紹影片，片中韓國瑜表示中道力量是魚目混珠，刮分了許明財票源，重申國民黨要團結，唯一支持許明財。4度到新竹市力挺許明財的前總統馬英九更在早先也拍了短片。

韓國瑜在短短40秒中表示，他要向新竹市民推薦1位優質的市長候選人、登記第4號許明財，最近新竹市都在傳著中道力量，「但是我們了解，中道力量是魚目混珠，事實上刮分了許明財的票源」。

他說，各位新竹市的好朋友這2、3年來生活過的非常苦悶，請全力量支持4號許明財，腳踏實地，支持韓國瑜、票投許明財，拜託拜託。

已4度到新竹市力挺許明財的前總統馬英九更在早先也拍了短片，馬英九表示，一吐怨氣的時候到了，11月24日票投4號許明財、搶救自己的未來，國民黨在新竹市唯一提名許明財，不容許有所謂中道力量魚目混珠。再再顯示國民黨傾全力呼籲藍營票源團結歸隊。

此外，來自海外的商界代表「台灣商會聯合總會第11屆總會長溫玉霞」，日前也率領世界各州商業代表150人，前來為許明財加油、打氣，並一同掃街拜票，為許明財鞏固商界票源。

另，政見方面，許明財日前在勞工後援會與問政說明會中強調，若當選市長會以經濟、建設為主軸，要重啟R1道路和南寮港直航大陸平潭的建設案，以促進交通，繁榮經濟，提供市民就業機會。

(中時 )

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