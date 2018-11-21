花蓮》「花蓮人開講」 導演徐榛蔚凝聚藍軍氣勢

2018年11月21日 07:06 中時 范振和

「花蓮人開講」完後，花蓮縣長候選人徐榛蔚都會親切地與民眾寒暄。（范振和攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚一整天保持親和笑容，是她擁有高人氣的一大利器。（范振和攝）

選戰倒數，「花蓮人開講」成了凝聚藍軍向心力最重要的舞台！縣長候選人徐榛蔚20日晚間以環保與客家政策為訴求，闡述環境與人文相互依存、共融的重要性，深受好評。

由國民黨花蓮縣黨部設立的「花蓮人開講」舞台，開台以來，每晚都有主題之夜，19日是「環保之夜」、20日「客家之夜」，每個主題都有意見領袖上台高談闊論，而徐榛蔚也會針不同支持群發表區隔性文宣。白天則有徒步與車隊掃街拜票，「雙管齊下」就是她個人運作「分進合擊」的靈活戰術。

從婦幼、銀髮族、文教、交通、醫療、原住民、新住民、工商產業到農林漁牧政見，徐榛蔚都能提出動人心弦的論述，國民黨籍各候選人也會到場亮相沾光，讓她充分扮妥母雞帶小雞的角色，有效凝結了藍軍氣勢。

針對環保與客家議題，徐榛蔚指出，隨著環保節能意識提升，發展智慧綠能反應式的公眾運輸，正是時候！期盼藉由創新綠能科技的交通工具，推動低碳旅遊，營造綠色親善環境，落實環境永續願景，建構花蓮成為國際級花園城市。

另，以客家的「天穿日」為例，徐榛蔚說，這是客家人感念女媧補天的節慶，因此，客家人每到天穿日，就會放下手邊工作，讓大地休養生息，以現代的環保觀點而言，可視為讓環境生生不息、資源永續利用。

徐榛蔚指出，客家人向來珍惜資源，從福菜、蘿蔔等諸多醃漬品成了生活的日常看來，就能了解客家鄉親身體力行做環保。婦人常把祭祀後的豬肉、魷魚拌炒菜園採摘的蔥、蒜、芹菜，成就了「客家小炒」美味，物盡其用，蘊含著客家人勤儉、環保的精神。「將來，環保活動也可融入客家文化，讓花蓮文化更有深度。」

(中時 )