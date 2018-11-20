台中》 馬英九來台中大啖珍奶為陳政顯加油

前總統馬英九（右二）20日下午到台中市第9選區市議員候選人陳政顯（左一）競選總部加油打氣，並大啖珍奶。（張妍溱攝）

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前總統馬英九輔選行程滿檔，20日下午到台中市第9選區市議員候選人陳政顯競選總部加油打氣，陳政顯則邀請馬到附近，喫茶小舖茶飲店品嘗珍珠奶茶，現場馬迷跟進搶買，因台中輔選行程緊湊，停留約半個多小時，在隨扈人員的保護下匆匆離去，趕往下個行程。

馬英九一抵達北區陳政顯競選總部，社區媽媽早擠爆現場，大家排隊爭相與馬英九拍照，還有人開心地說，「我已經握到小馬哥的手，今天不洗手了！」，還有馬迷高喊：「馬英九凍蒜！」，人氣爆棚。

現場有媒體詢問，19日高雄市長辯論會，韓國瑜的表現如何？正在喝珍珠奶茶的馬英九笑而不答，僅一邊喝一邊說：「好棒！」，接著笑了起來，還舉手向民眾致意上車離去。

陳政顯表示，之前在前市議員陳有江服務處擔任18年助理，及4年議員任內，只要台中市有地方大小活動，經常會遇到前總統馬英九，感覺他很提攜後輩，尤其選前最後一周，獲得他的祝福與力挺，整個競選團隊士氣大振，頭一次與他一同約喝下午茶，心情非常開心。

陳政顯指出，這次選情相當艱困，應選3席，多達7人參選，且同黨加入戰局，仍不敢大意。馬英九鼓勵他，「頭要低、腰要軟」，認真跑、多接近基層、聆聽民意，愈到選戰關頭，愈不能放鬆；勉勵打氣的話，為選情打了1支強心劑。

(中時 )

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