影》堅持愛與包容 韓國瑜最後一刻緊握拳頭按不下去

2018年11月20日 16:30 中時 陳志賢 、 陳君瑋

韓國瑜到了北檢伸手要按鈴提告前一刻，手又縮了回來，決定不告了。（陳君瑋攝）

（中天新聞）

高雄市長候選人韓國瑜，不滿一再遭人「抹紅」，經多日思考後，原擬今天下午3時提告控告名嘴鄭弘儀及在LINE群組散布「中共接班人」、「賄選」黑函的林姓網友2人違反選罷法，但韓到北檢申告處時，在最後一刻決定堅持愛與包容，決定不告了。

韓國瑜一度手放在申告鈴上，說「我這個手放在這裡一直都沒按下去」，事實上他天人交戰，因為這次他一直提出呼籲進行一場乾淨陽光的選舉，拜託大家體認到高雄價值是包容與愛，但他還是面臨選舉過程很多抹黑、造謠與謠言，傷害家庭生活。

包括日前林姓立委還在說他是菜蟲、黑道，控制台灣菜價，北檢都認為罪證不足，已經簽結了，還在講，還有鄭弘儀說當選會賣台、另有人說他當選後，會讓統促黨總裁白狼當副市長、整個高雄會掛五星旗。

他說，這些說法，都造成他心裡非常大憤怒，他一直說希望包容與愛，怎麼到最後這場選舉要走向抹黑？這不是他追求民主價值。參選是小，民主價值為大，但是為何每次選舉都發生這種事？值得民眾思考。

韓國瑜說，「告與不告，我的內心很掙扎，既然已經說了包容，為什麼要提出法律告訴？且這是公訴罪。」

他認為，一旦提告，就扭曲掉他所堅持的包容與愛的價值，這一路走來還有三天就要投票，整個高雄市與台灣民主政治要怎麼走？他沒那麼了不起，兩年前他只是一個賣菜的。只是希望追求一場乾淨的選舉，大家都愛護台灣民主，他才提出包容與愛。「一旦提告是前後矛盾，內心非常掙扎。」

韓國瑜強調，他熱愛台灣、熱愛中華民國，死在台灣，埋在台灣，「難道我不愛台灣，去愛菲律賓嗎？這是不可能的事情。」所以他還是不按鈴，繼續讓台灣民主走向更成熟、更美好、更包容，呼籲抹黑的人不要再繼續行動。

(中時 )