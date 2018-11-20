影》堅持愛與包容 韓國瑜最後一刻緊握拳頭按不下去

原本要提告的韓國瑜，在幾經掙扎之後，緊握拳頭不告了。（陳君瑋攝）

友善列印
中時
韓國瑜到了北檢伸手要按鈴提告前一刻，手又縮了回來，決定不告了。（陳君瑋攝）
（中天新聞）

高雄市長候選人韓國瑜，不滿一再遭人「抹紅」，經多日思考後，原擬今天下午3時提告控告名嘴鄭弘儀及在LINE群組散布「中共接班人」、「賄選」黑函的林姓網友2人違反選罷法，但韓到北檢申告處時，在最後一刻決定堅持愛與包容，決定不告了。

韓國瑜一度手放在申告鈴上，說「我這個手放在這裡一直都沒按下去」，事實上他天人交戰，因為這次他一直提出呼籲進行一場乾淨陽光的選舉，拜託大家體認到高雄價值是包容與愛，但他還是面臨選舉過程很多抹黑、造謠與謠言，傷害家庭生活。

包括日前林姓立委還在說他是菜蟲、黑道，控制台灣菜價，北檢都認為罪證不足，已經簽結了，還在講，還有鄭弘儀說當選會賣台、另有人說他當選後，會讓統促黨總裁白狼當副市長、整個高雄會掛五星旗。

他說，這些說法，都造成他心裡非常大憤怒，他一直說希望包容與愛，怎麼到最後這場選舉要走向抹黑？這不是他追求民主價值。參選是小，民主價值為大，但是為何每次選舉都發生這種事？值得民眾思考。

韓國瑜說，「告與不告，我的內心很掙扎，既然已經說了包容，為什麼要提出法律告訴？且這是公訴罪。」

他認為，一旦提告，就扭曲掉他所堅持的包容與愛的價值，這一路走來還有三天就要投票，整個高雄市與台灣民主政治要怎麼走？他沒那麼了不起，兩年前他只是一個賣菜的。只是希望追求一場乾淨的選舉，大家都愛護台灣民主，他才提出包容與愛。「一旦提告是前後矛盾，內心非常掙扎。」

韓國瑜強調，他熱愛台灣、熱愛中華民國，死在台灣，埋在台灣，「難道我不愛台灣，去愛菲律賓嗎？這是不可能的事情。」所以他還是不按鈴，繼續讓台灣民主走向更成熟、更美好、更包容，呼籲抹黑的人不要再繼續行動。

(中時 )

台東》又傳買票 鄉長候選人配偶… 車輛怠速聲引注意 台中警鬼門關…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。