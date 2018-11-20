剖腹產恐害了孩子 研究證實增加寶寶氣喘、過敏機率

於6個月和12個月大時安排嬰幼兒進行肺功能檢查。( 基隆長庚提供)

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中時電子報
、中時/林周義
基隆長庚醫院新生兒科醫師廖穗綾。（林周義攝）

近幾年的剖腹產率大幅增加，我國更是高居全球前3名，約32-34%。許多媽媽因過度擔心，即便非必要也自費剖腹，反讓寶寶容易氣喘、過敏。基隆長庚醫院兒科團隊約在10年前展開研究，發現剖腹產的寶寶免疫激素反應較低、咽喉帶菌率較高，肺功能也較差。該研究結果刊登於2017年8月的國際知名期刊《科學報告（Scientific Report）》。

氣喘、過敏性疾病是兒科最常見的慢性疾病之一，2014年約有16萬5千多名兒童罹患氣喘，家庭、社會負擔可觀。為探討其與剖腹產的關係，基隆長庚兒科團隊以579名新生兒為樣本（剖腹產209名、自然產370名），以臍帶血白血球，檢測先天免疫激素反應，並在1個月、6個月、12個月大時檢測咽喉帶菌率；6個月和12個月大時，進行肺功能檢查，也讓家長回診時填寫過敏問卷。

該研究結果發現，剖腹產寶寶臍帶血免疫激素反應比自然產寶寶來得差、1歲時的咽喉帶菌率比自然產寶寶多出8%、肺功能也比自然產寶寶來的差。而家長填寫的問卷顯示，剖腹產寶寶在1歲內發生喘鳴的機率，是自然產寶寶的1.6倍。該研究已刊登於2017年8月的國際知名期刊《科學報告（Scientific Report）》。

基隆長庚醫院新生兒科醫師廖穗綾表示，剖腹產寶寶出生時少了擠壓過程，在缺乏壓力的狀態下，免疫激素就不需上升那麼多，因而造成過敏體質。另因陰道含有助於消滅壞菌的益菌，剖腹產寶寶沒有這類益菌，咽喉帶菌率也較自然產寶寶高，氣喘的風險較高。

廖穗綾呼籲，懷孕的準媽媽在非必要狀態下，避免選擇剖腹產。另提醒家中有剖腹產寶寶的家長們，勿過於擔憂。因人體免疫系統的演化，會隨著後天環境及暴露因子改變，可讓寶寶從運動、飲食和環境等方面做加強，就能降低氣喘、過敏疾病的風險。

(中時電子報)

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