觀光局舉辦通用化設計競賽 推動友善旅遊環境

觀光局副局長張錫聰表示，通用化設計不僅讓旅遊環境更加友善，未來也會是一個市場趨勢。 圖／李宜秦攝

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交通部觀光局舉辦第二屆和樂融榮通用設計競賽，推動國內通用化旅遊環境。圖／李宜秦攝

交通部觀光局舉辦第二屆和樂融榮通用設計競賽，推動國內通用化旅遊環境，今年首度有視障、肢障者組隊參加，超過百位參賽者共襄盛舉。觀光局副局長張錫聰表示，通用化設計不僅讓旅遊環境更加友善，未來也會是一個市場趨勢，且通用化設計不該限制某些族群使用，應該花心思挖掘需要的人，也照顧到隱性的需要者。

遊憩動線組金獎的獲獎者是中原大學關懷設計研究室教授陳歷渝與同學高巧穎，該組針對「東部海岸國家風景區小野柳露營區」提出許多方便行動的規劃。陳歷渝本身就是身障者，因此更能理解身障者的需要。

服務設計組競爭激烈，其中獲得銀獎的交大博士甘仲維也是視障人士，該組結合藍芽BEACON科技，讓視障的旅客也能享受東北角福隆沙雕季的美景。成大、雲科大兩組團隊則是透過展示與結合VR科技，讓市長者體驗小琉球花瓶岩、馬祖藍眼淚等迷人風景。

我國已是高齡化社會，無障礙的環境營造更顯重要。張錫聰表示，社會民眾普遍有通用化旅遊環境的需求，設計通用化環境不僅能友善環境，未來也會是一大市場，將心比心設想使用者的需求、改善旅館的硬體設施、考量長者與身障者需求，更能達到友善旅遊目的。

張錫聰也說，透過舉辦通用化設計競賽，鼓勵學生、教授研究相關設計概念，並重視通用化旅遊設計，多開設這方面的課程，讓課程與國際趨勢接軌，藉以達成友善的旅遊環境，也能促進觀光。

(中時 )

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