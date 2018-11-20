影》就在4公尺前 巡山員巧遇台灣黑熊

2018年11月20日 16:15 中時 呂妍庭

樹上留有台灣黑熊的爪痕。（林務局嘉義林區管理處提供）

台灣黑熊棲息的樹。（林務局嘉義林區管理處提供）

巡山員回神後，拍下台灣黑熊一路狂奔的歷史畫面。（林務局嘉義林區管理處提供）

巡山員回神後，拍下台灣黑熊一路狂奔的歷史畫面。（林務局嘉義林區管理處提供）

就在4公尺前 巡山員巧遇台灣黑熊（林務局嘉義林區管理處提供）

林務局嘉義林區管理處2名巡山員，昨19日在海拔2100公尺高的楠梓仙溪流域，徒步執行例行性的巡山工作時，一團黑鴉鴉的龐然大物忽然從右前方4公尺外的一株狹葉高山櫟樹上跳下，嚇得兩人拔腿狂奔，之後定睛一看，才發現是台灣黑熊，結果台灣黑熊可能沒料到有人類出沒，自己也嚇得跳下溪谷，一路狂奔而去，珍貴畫面都被巡山員拍下來，成歷史鏡頭。

嘉義林管處表示，當天上午11點左右，巧遇台灣黑熊的兩名巡山員，當時其實被嚇得心臟幾乎從嘴巴跳出來，還一度以百米速度拔腿狂奔，腎上腺素破表，但一驚覺是難得一見的台灣黑熊，馬上拿出相機紀錄，初步研判不期而遇的黑熊重量至少有150公斤，毛色烏黑亮麗，是隻健康的成年黑熊。

嘉義林管處表示，野生動物調查紀錄也是巡山員工作之一，巡山員回頭檢視台灣黑熊棲息的樹，樹幹上有多處黑熊留下的很深的爪痕，在離地約8公尺處有2個以枝葉編造的熊窩，推測黑熊可能在樹上睡了一頓安穩的覺，而狹葉高山櫟的果實正好是牠唾手可得的美味早餐，可惜不巧被2位巡山員打攪了。

嘉義林管處說，2名巡山員巡視區域從新中橫塔塔加開始至玉山山脈，面積廣達2萬7305公頃，巡山時經常遇到台灣山羌、台灣山羊、水鹿、山豬等大型哺乳類動物，而這些野生動物通常看到巡山員也不至於會驚嚇逃跑，只是台灣黑熊的活動範圍，通常是人跡罕至的深山地區，由於個體稀少，連從事巡山工作20多年的巡山員，都沒機會和台灣黑熊近距離接觸，這次驚喜相遇的經驗，除分享給各界，也呼籲民眾，如幸運遇到台灣黑熊時，應保持距離、迅速離開，把大自然的家留給牠。

(中時 )