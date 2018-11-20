加拿大航空台北國際旅展 台北-溫哥華機票攤位限定13,175元起

2018年11月20日 16:05 工商 張佩芬

加拿大航空將於台北國際旅展隆重登場，民眾可至J512展區體驗到備受好評的加拿大航空楓葉貴賓室氛圍，現場訂位可享加拿大、美國與中南美洲共超過150條航線攤位限定優惠，台北-溫哥華往返機票攤位限定13,175元起，還有機會獲得北美不限航點免費來回機票（共十張）。

另有黃刀旅遊黃刀鎮五天四夜雙人極光之旅、歡樂旅遊卡加利四天三夜雙人冬季洛磯山溫泉賞雪之旅或樂遊人自駕遊禮券等大獎！自開航以來，加拿大航空平均載客率均達八五成以上，尊享商務艙憑藉全平躺座椅與優質的機上服務，台北往返溫哥華航班經常一票難求，本次為回饋台灣旅客支持，強勢推出直飛溫哥華市場中最優價，參展民眾千萬不能錯過。

本次旅展更遠從加拿大當地邀請到洛磯山脈旅遊專家、黃刀鎮極光達人來台，以及加拿大自駕旅遊專家一同於攤位舞台區與大家分享加拿大令人心醉的美景與旅行攻略，來到加拿大航空攤位都能一次掌握多種加國旅遊撇步。

參展民眾只要加入加拿大航空Facebook粉絲團與LINE@ 頻道好友、於指定區域拍照打卡上傳 Facebook或LINE並公開分享 ，就能獲得精美小禮品與摸彩券一張，每日下午將會抽出加拿大航空北美不限航點機票、最後一日加碼抽，幸運的來賓將可獲得黃刀鎮五天四夜雙人極光之旅、卡加利四天三夜雙人冬季洛磯山溫泉賞雪之旅，實現人生旅遊夢想！

凡於旅展攤位現場購票，可享全美洲（加拿大、美國與中南美洲航點）全艙等85折優惠，並額外獲得摸彩券一張，有機會將夢幻大獎帶回家。此外，現場購票且旅行回程日期於2019 年2月28日以前，可至加拿大航空LINE@頻道登錄活動，展期間前30名登錄成功且符合資格者可獲得「楓葉貴賓室單人使用券」一張。

加拿大航空台北航線開航第二年，攤位以「尊享特屬服務」為主題，自11月23日起至11月26 日止，全艙等推出超過150個飛航城市超值票價，包含經濟艙：台北–溫哥華13,175起、

台北–多倫多19,550起、台北–蒙特婁19,550 起、台北–卡加利16,280起、台北–黃刀鎮17,500起、台北–舊金山14,875起、台北-洛杉磯14,875起、台北-紐約21,250起。

豪華經濟艙：台北–溫哥華34,935起、台北–多倫多41,310起、台北–蒙特婁42,160起、

台北–黃刀鎮38,123起。

尊享商務艙：台北–溫哥華85,000起(直航市場中最優價）、台北–多倫多117,500起、台北 –蒙特婁109,310起、台北–黃刀鎮97,198起等優惠航班（以上價格均為未稅價）。

每航班優惠機位有限、非所有航班都適用，實際價格、不適用日期與航班依購買票種規定與價格以系統顯示為准，更多訂票訊息可至加拿大航空官方網站查詢。

(工商 )