「童遊彰化」低調卻有料 彰化縣府出書鼓勵親子玩出五大力

彰化縣政府上午發表新書《童遊彰化　玩出大能力》。（謝瓊雲攝）

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彰化縣政府出版新書《童遊彰化》，由五大親子部落客實地走訪後撰文推薦、天下雜誌協助編輯，收錄介紹60個親子遊程景點。（謝瓊雲攝）
第一本由親子共遊的新視角出發的彰化縣旅遊指南，讓親子透過體驗觀光、深度旅遊，玩出五大能力。（謝瓊雲攝）
　發表會現場除了新書內容搶先曝光外，並邀請彰化觀光產業來到現場擺攤，超過10間觀光工廠與休閒農場共同展示彰化豐富的觀光旅遊資源，化身一日快閃小市集，與大家分享工藝創作與特色商品。（謝瓊雲攝）

童遊彰化！讓親子在旅程遊戲中學習、培養五大能力。彰化縣政府20日發表新書《童遊彰化　玩出大能力》，書中收錄全縣60個體驗觀光的旅遊景點，呼籲親子大手牽小手一童來體驗彰化無窮魅力，玩出。

新書中收錄休閒農場、觀光工廠等60個景點，並找來米媽、洪淑青等5大知名親子部落客實地走訪後撰文推薦，以親子共遊新視角帶領讀者暢遊彰化，彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長也率協會成員出席，歡迎全國民眾來彰化一起深度體驗親子遊程。

副縣長林明裕指出，彰化很低調、卻很有料。縣內觀光工廠近年來急遽增加，書中詳盡介紹各區文化、旅遊景點，與特殊自然地理景觀，讓讀者透過本書暢遊彰化，帶孩子一起體驗、認識在這片土地上努力的人。

全書由天下雜誌協助編輯，跳脫過去一般旅遊書框架，將觀光旅遊融入體驗教育，盼孩子在彰化的冒險旅程中，學到冒險力（鄉土教學）、體驗力（農事勞作）、美感力（人文古蹟）、專注力（親手創作）、思考力（了解職作源頭）等五大力，也讓親子在旅途中，情感更緊密、創造出更多美好的童年回憶。

發表會現場除了新書內容搶先曝光外，並邀請彰化觀光產業來到現場擺攤，超過10間觀光工廠與休閒農場共同展示彰化豐富的觀光旅遊資源，化身一日快閃小市集，與大家分享工藝創作與特色商品，體驗彰化觀光的精采！當日限時開放台灣大哥大myBook電子書搶先下載試讀，更多新書資訊請上「微笑台灣官網」查詢：https://smiletaiwan.cw.com.tw/special/20。

(中時 )

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