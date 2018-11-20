「20年沒有提名新人當選」 國民黨9位新生代齊聚造勢

2018年11月20日 16:50 旺報 潘維庭

九位國民黨新生代市議員候選人，包含羅智強、徐巧芯、游淑慧、江怡臻、朱珍瑤、羅廷瑋、邱于軒、唐慧琳、葉元，20日在台北召開「一個都不能少，搶救五都新戰將」記者會，闡述新人參與政治的新思維與新理念，在最後四天，號召大家集中選票支持新力量，「一個都不能少！」

台北大安、文山選區羅智強表示，每一位新人都是從連站路口的地方、掃市場的路線都不懂的程度開始，從黑暗中一步一步摸索。反觀這一個月，現任議員「告急、搶救」滿天飛，多則經營20年，少則至少已經經營4年，何須搶救？「不只要在乎席次，更要在乎戰力」，今天的九位新議員絕對會讓國民黨有完全不一樣的力量注入，每一個都不會讓大家失望。

談到國民黨議員老化的問題，台北市松山、信義選區徐巧芯與桃園市八德選區的朱珍瑤都舉例，松山、信義區已有20年沒有國民黨提名的新人當選，而桃園八德更已經將近20年沒有新議員。

面對此狀況，徐巧芯呼籲，今年很難得國民黨提了許多位新人，但沒想到在選前竟然出現許多包含「票太多」、「穩上」、「吸票機」等耳語，這對沒有資源、沒有組織的新人來說是非常惡意與荒謬，沒有所謂的搶救，想支持誰就支持誰，「國民黨新人全壘打，國民黨就全壘打！」

台北市內湖、南港選區游淑慧説，新人不可能是「吸票機」，選區的看板、布條、竹架廣告大多是現任議員包走了。沒有建商關係、沒有地主關係、沒有金主關係，新人有什麼資源？要怎樣吸票？新人的每一票，都是靠一整年的勤跑、勤走，讓每一個人認識自己，一票又一票的爭取來，希望每一位支持者不要受流言影響，一戶至少留一票給我們九位新人，「這一次給我們機會，讓我們用下一個四年來證明給大家看。」

至於同樣擁有新北市政府服務經驗的葉元之、江怡臻説，自己雖然是新人，但擁有豐富的市政經驗，曾在新北市政府服務多年。雖然組織、資源上比不上資深議員，但有拚勁，且有行政經歷，大家過去常說國民黨沒給新人機會，現在國民黨提名了許多新人議員候選人。機會有了，需要大家的支持，讓他們能把握住這個機會，一個讓新北市議會有全新可能的機會。

而談到新人參選的甘苦談，包含高雄市大寮、林園選區的邱于軒與台中市東區、南區選區的羅廷瑋，都不約而同談起被抹黑的經驗，在基層甚至有人用黑道、家暴、不孝子等言論來抹黑羅廷瑋，但兩位新人都堅持學習韓國瑜，用陽光、正面的方式打選戰。

自2015年反課綱運動後，就開始在螢光幕前展露頭角的新北市新店、深坑、石碇、坪林、烏來選區的唐慧琳強調，當時之所以會投身政治，就是在2015年反課綱運動時出聲幫國民黨辯護，在國民黨最困難、最危急的時候跳出來幫國民黨辯護，這就是為什麼政黨需要換血、政治需要新力量的原因。若未來能當選，將會推動包含補助0-4歲的奶粉券、特色化公園、運動中心等新政策，絕對會讓新北市有不同的新氣象。

(旺報 )