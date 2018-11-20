中選會違法公告 監委：考慮自動調查

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中時

中選會重新公告公投第9案至第15案修正行政院意見書引發爭議，監察院日前發函中選會提出四大問題。監委高鳳仙說，中選會今回函監院，內容仍然堅持自己沒有違法，但現在民眾手上的選舉公報是有問題的版本，會不會影響投票意願及公投效力？高鳳仙說，距離選舉還有幾天，看看中選會有無補正動作，把損害降到最低，後續也會考慮針對本案申請自動調查。

高鳳仙表示，中選會稱16號才提出抗告，但9號就收到北高行裁定書，為何不立即停止印製11月2日的違法公告？中選會在回函中指出，9號收到裁定後，中選會調查至13日止，除了新北市，其他縣市的公報都已印好，且已有15縣市已將公告送到家戶及鄉公所，因此回收公報重新印發窒礙難行。高鳳仙質疑，「9號收到裁定，就可以不要印、不要發，趕快抗告，為什麼有時間卻沒做？」

高鳳仙也問，中選會違法逾期公告，再違反法院裁定將逾期公告登載於選舉公報並發放給選舉人，是基於主任委員個人決定或由委員會議決議？中選會回應，因為時程緊迫，因此9號收到裁定後沒有提到委員會討論，直到15號才開委員會，決議依法提起抗告。

高鳳仙說，中選會今天撤銷11月2日的意見書，但相關公告是否及於每個選舉人，是最大問題，畢竟不是每個選舉人都能接觸到電子公報或報紙。高鳳仙也說，現在電子公報跟選舉人手上的紙本公告內容不一，中選會應該以紙本方式發放更正公告，將更正內容清楚說明，才能讓損害降到最低。

(中時 )

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