感謝韓國瑜肯定 林佳龍盼與陳其邁當選舉行雙城論壇

2018年11月20日 16:30 中時 盧金足

國民黨高雄市長候選人韓國瑜對高雄形容「又老又窮」，辯論時卻多次肯定台中優點，對此，台中市長林佳龍20日受訪表示，向高雄學習愛河的經驗，做為台中市綠柳川整治重要參考，高雄都市更新駁二文創園區，在台中審計新村等地都有這樣的發展，樂於與他們交流，他和民進黨高雄市長候選人陳其邁是30年老朋友，期待他和陳其邁順利當選，台中和高雄舉行雙城論壇，互相交流城市經驗。

林佳龍今天在出席美國愛達荷州長拜會活動後，對媒體詢及韓國瑜肯定台中發展時表示，感謝韓國瑜肯定，台中市人口突破280萬人，人口增加，在於台中市各種綜合條件被公認宜居城市，需要很好的自然條件，加上這些年來招商引資，用更好的社會福利吸引人移入，人口移入代表台中的背後是充滿希望的，除了在地人，也打造外地人適合的宜居環境。

林佳龍說，台中和高雄都面臨廣域治理，台中市區域計畫已通過，台中一二三基礎建設已定案，前瞻基礎建設到位，一條山手線的捷運路網，兩個大海空國際港，山海屯三個副都心。

林佳龍表示，台中都市格局形成，交通、水利、產業陸續啟動，基礎建設是都市根基，台中市打造以人為本的移居環境，特別是治安改善，托幼、托老一條龍這些社福，及招商引資近一兆元投資，創造高薪資工作機會。

林佳龍強調，台中市發展建立在過去的基礎上，現在地方和中央合作打下好基礎，這次選舉他的訴求即是「台中的進步要持續」。

此外，媒體也詢問對國民黨台中市長候選人盧秀燕辭去立委，對選情有怎樣的影響？林佳龍表示，尊重她的決定，以平常心來看待，他相信每個參選者有他自己的考量，「不過我們對勝選是有信心的，就是持續的在最後衝刺」，要以政績來贏得人民的支持。

針對盧秀燕說她請辭立委會做的比林佳龍更好，林當年是選前三天辭立委，盧秀燕比他多一天，在選前四天辭職，林佳龍笑著說，「這種事情不要比」，他認為，其實要不要辭自己決定，自己對自己負責，對社會負責，去比這個那一天辭職，比較像是花絮，不予置評。

(中時 )