台灣國際茶酒咖啡　食品暨設備展圓滿落幕

2018年11月20日 16:15 中時 張穎齊

台灣商業聯合總會理事長張平沼（中）於開幕典禮致詞。（主辦單位提供）

2018台灣國際茶酒咖啡‧食品（食材）暨設備展於16至19日在台灣南港展覽館盛大展出，此次展覽由中華民國日用雜貨商業同業公會全國聯合會、展昭國際企業股份有限公司主辦，全聯實業股份有限公司協辦，參展單位包含：台灣國際茶葉博覽會、台灣國際咖啡展、台北國際酒展、台灣國際食品（食材）暨設備展、台灣國際觀光特產展、台灣冬季連鎖加盟展，6展聯合舉辦，共計770間廠商、1900個攤位，以亞洲指標飲食品盛會傳達《Trans嚐一口品味看見新食界》的概念。

開幕典禮於10:30舉行，包括：行政院農委會農糧署主秘翁震炘、外交部常務次長劉德立、台灣商業聯合總會張平沼理事長、台灣區製茶工業同業公會陳震芳理事長、台灣咖啡協會吳怡玲理事長等貴賓受邀出席。

台灣商業聯合總會理事長張平沼受邀於開幕式致詞，他表示：『台灣出產很多的茶葉，尤其是高山茶為人所熟知，台灣的好茶甚至連英國伊莉莎白女王都為東方美人茶命名，所以台灣的茶葉世界聞名！台灣的咖啡雖然產量不大，但是品質很好，因為台灣是一個咖啡消費的大市場，所以在台灣可以同時享受到本地與世界各國的咖啡，來台灣銷售的咖啡尤其以中美洲居多，本人很榮幸受宏都拉斯總統邀請擔任榮譽總領事已經二十多年，所以每次謝拉大使來台都會攜帶產地最好的咖啡來拜訪我，平沼也在此表達感謝，當然包括尼加拉瓜等很多國家的咖啡品質都非常好！這次還有日用品雜貨的食品食材、觀光特產都有盛大的展覽，歡迎大家參觀！台灣的食品特產非常有名，尤其受中國大陸的朋友喜愛，來台的觀光客幾乎都大包小包的選購！相信這次的展覽會給大家更好的印象，讓大家更了解台灣有哪些好東西可以帶回去，平沼在此祝福本次大會圓滿成功、也祝福在座的各位身體健康萬事如意！』。

張平沼的致詞，受到在座與會嘉賓一致地熱烈掌聲，隨後他參觀了現場攤位，在品嚐了由中南美洲各國展館專區的咖啡後，也參觀了中國貿促會天津分會吳承明副會長帶領的商團專區受到了攤商們的熱烈歡迎，之後參觀全館，由於會場展品豐富，他也特別選購了幾項喜愛的伴手禮餽贈親友，大讚台灣食品食材特產。

根據統計，國人平均每人每年花約5萬元台幣在食物和非酒精類飲料上，是亞洲開發中國家最多！亞洲開發銀行（ADB）台灣餐飲業之家數逐年增加，自100至104年，成長率為16.78%；每年的家數成長率落在3%至6%之間。近年民眾關心「食安」議題，也開始關切飲食來源的重要性，除了對於食材品質要求更嚴格，並願意花費更高金額採買較高品質的食材，而政府單位也開始積極推廣食材登記等相關制度！本次食材展希望提醒消費者重視自身飲食的品質與安全，可以多去思考食材的來源和養殖用藥的過程，讓家人和自己的健康更有保障。並希望藉由展會，帶動生產者及餐廳端的自主化管理良知，為國人打造「從產地到餐廳」的可信任食材。

(中時 )