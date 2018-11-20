新一代減重藥不傷「心」 還可降血壓、血脂

2018年11月20日 16:21 時報周刊 邱玉珍

台灣人愈來愈胖，根據國民健康署調查，台灣成人過重及肥胖盛行率破4成5，且台灣胖男多過胖女，分別有5成3男性以及3成8女性過重及肥胖。去年底在台獲淮上市的Lorcaserin(氯卡色林，商品名沛麗婷)，無法透過飲食減重，又不想重手術的民眾來說，提供另一種選擇。

中國醫藥大學附設醫院家醫科主任林文元醫師表示，氯卡色林2012年在美國上市以來，已有百萬名患者服用。根據CAMELLIA-TIMI在2014年1月到2015年11月之間，針對12000名過重或是肥胖臨床實驗發現，氯卡色林不但具有減重效果，而且不會增加心血管疾病的風險。

林文元進一步強調，氯卡色林在國內上市前，在中國醫藥學院附設醫院、台大醫院及成大醫院等三家醫院進行人體臨床試驗，針對170名BMI≧30及BMI≧27進行雙盲試驗，平均年齡 35-36歲，BMI平均≧33，排除糖尿病族群，進行24周的臨床試驗，之後再3個月追蹤。

170位受試者中絕大部分人有因肥胖引起的血壓、血脂及血糖異常等問題。研究結果發現，服藥組有6成左右的人，平均體重可下降5%以上，平均6.3公斤，反應好的人，平均體重可下降16%，最多可以減掉30公斤。臨床也發現，也有人反應差，體重只下降5%，跟安慰組差不多。

氯卡色林跟目前市面上合法減肥藥最大不同是:「不傷心」。林文元指出，在臨床試驗中發現，氯卡色林可降體重外，還可以降血壓。在高血壓收縮壓平均可降3.8/mmHg、舒張壓1.9/mmHg；三酸甘油脂取15.4%，美國降5.18%；壞膽固醇降5.1%，美國則是不降反升高1.6%；至於好的膽固醇也有微幅上升。

為何氯卡色林跟諾美婷同樣是抑制食慾的藥物，一個不傷心，一個卻傷心。林文元解釋，兩者雖都是作用中樞神經系統，但卻針對不同的接受器作用。血清素可以作用在 3 種血清素的接受器（ 5-HT2 受體）上，產生不同的作用。5-HT2A 會影響你的情緒，5-HT2B 會影響心血管系統，5-HT2C 會影響下視丘（ Hypothalamus ）的飽食中樞。

氯卡色林主要是針對5-HT2C 受器的藥物，單獨針對降低食慾這個作用去加強。因此，氯卡色林是標靶性的減重新藥。林文元強調，藥物只能作為輔助工具，無法百分之百有效，民眾還是要搭配飲食控制、運動，才能成功減重，而且永不復胖。他開玩笑話，減重沒有秘訣，只要記住「少吃、多動、有恆心」7字訣一定瘦。

(時報周刊)