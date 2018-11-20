日月潭再現特殊變異「黃金大頭鰱」　漁會籲留活口、保基因、育新種

2018年11月20日 16:17 中時 沈揮勝

魏姓漁民19日在日月潭抓獲28台斤重的金色帶銀大頭鰱。（沈揮勝攝）

漁民魏明清喜孜孜地磅秤他的漁獲；影像為錄影帶擷取，色彩有誤差，實際上應是介於金、銀色之間。（沈揮勝翻攝）

日月潭區漁會蒐集留置之黃金大頭鰱活魚。（沈揮勝攝）

「金包銀」與紋路會變色的大頭鰱變異個體。（沈揮勝攝）

2015年首見「黃金大頭鰱」，《中國時報》獨家披露。「黃金大頭鰱」

大頭鰱體色灰黑，又名黑鰱。日月潭魏姓漁民19日捕獲4尾，其中1尾28斤重個體卻是金黃色的，轟動潭區引發討論。其實，日月潭撈獲金黃色大頭鰱早在2015年即由《中國時報》披露首次曝光，近3年零星發現，漁會提醒漁民若再捕獲應留活口，用以培育新經濟魚種，未來商機無窮！

家住水社商圈的魏明清是在19日清晨，以網具捕獲這4尾各約30台斤上下的大頭鰱；大頭鰱比較正式的名稱叫「鱅」或「黑鱅」，另名「黑鰱」；他抓魚抓了30多年，抓到「不是灰黑的黑鰱」還是頭一遭，覺得既新鮮、興奮；親朋好友共賞，也都嘖嘖稱奇。

事實上，日月潭這種被美稱為「黃金大頭鰱」的變異大頭鰱，首見於2015年11月18日。前日月潭遊艇公會理事長黃武忠，在燈塔水域收網時，撈到1尾「大錦鯉」，帶回家時依其下巴及斑紋特徵確認是大頭鰱；其重達30台斤、長110公分，與魏明清捕獲這尾體型差不多。

同年2月間在大陸安徽，也曾捕獲同樣顏色的大頭鰱，還在當地媒體造成轟動，但牠的體長只有85公分、體重13斤，相較於日月潭出現者，只能說是小巫見大巫。

而台灣惟一內陸漁會「日月潭區漁會」，設在日月潭西南隅潭頭地區、用以教育及研究的「山區湖泊傳統漁業箱網展示平台」，目前也留置有1尾全金黃色、1尾金色帶銀色調，以及1尾體表花斑且會隨光線轉色的中大體型大頭鰱。

日月潭區漁會祕書謝明慧說，近幾年斷續、零星出現金色或金色帶銀色的變異種大頭鰱，且都已順利長到30斤左右，顯示日月潭水域中已有一定數量的天然變異種，經物競天擇後得以順利存活。

這些變異基因已經穩定成熟的個體，如能夠集中留置，作為保種、研究，甚至篩選培育出純金黃色的新經濟魚種，未來發展前途無可限量；他呼籲漁民若再捕獲，別急著宰殺、冷凍或宰殺出售，應盡快與漁會連絡，留置、保種，設基因庫。

(中時 )