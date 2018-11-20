搶救丁丁？游淑慧：應該是丁守中搶救台北吧！

2018年11月20日 16:18 中時電子報 綜合報導

選戰最後倒數，台北選情緊繃，藍營議員參選人為爭取勝選、力挺母雞，「搶救丁守中」廣告也陸續出爐。不過曾擔任前市長郝龍斌辦公室主任的港湖議員參選人游淑慧則說，柯文哲政績貧乏，多屬於拾人牙慧或承接郝市府執行政策，所以與其說要搶救丁守中，應該是丁守中來搶救台北市才對。

游淑慧今天在臉書PO文作了以上表示。她說，台北市長柯文哲選前細數政績的PO文真令人驚訝，四年任期、36個局處、8萬員工，柯市府數得出來的政績，居然只是一個市場改建「開工」、一個都更案「開工」、兩個海砂屋「開工改建」，這些「點點滴滴」的個案？

她也說，就連這些所謂「點」狀政績，柯文哲還沒有說，這些個案在他「開工前」，郝龍斌就做好規劃、預算編列、攤商協調、居民協調工作，因此當柯文哲在自豪這些「點」狀政策開工時，知不知道前任市長做了什麼？

游淑慧說，郝龍斌任內建置了全台第一個整合性服務的1999市民專線；規劃設置風行全台Youbike的系統；完工了台北捷運第一期路網、通車了57公里的捷運；完成了台北市治安數位化監視系統，讓犯罪事件降低；串連全市超過100公里的河濱自行車步道。更別提完工啟用八座區民運動中心、規劃完工一區一親子中心等等，與柯文哲政績相比孰優孰劣，根本無需多比較。

(中時電子報)