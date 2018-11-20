陳其邁錯引台積電負債 陳宜民：假消息影響股價 金管會應查

2018年11月20日 16:53 旺報 潘維庭

高雄市長候選人韓國瑜、陳其邁19日晚間的電視辯論會，韓國瑜質問陳其邁，「高雄負債3000億要怎麼還？」陳其邁回答時舉出台積電為例，表示台積電負債6000億、營業額9000億，反問韓國瑜，「難道台積電是一家體質不好的公司嗎？」。國民黨立委陳宜民表示，此言造成今日台股開盤，台積電股價跳空開出，陳宜民質疑，陳其邁故意引用假數據，意圖影響台積電股價，觸犯證交法第155條規定，要求金管會介入調查。

陳宜民表示，根據證交法第155條第1項第6款規定，意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料不實者，將處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金。

他認為，金管會主委顧立雄應出面解釋到底有無違法之嫌，並不是道歉就不用受罰，尤其昨天辯論會的場合是「有備而來」，不應該變成「信口開河」的鬧劇，若市長候選人可以在公開媒體平台，當著全國人民的面前放假消息，直接影響股價都不用受罰，難怪台灣金融犯罪層出不窮，抓不勝抓。

另外，台積電今天也對媒體回應，陳其邁對台積電的財務數字「搞錯了」，且民間企業與政府單位是不一樣的機構，資產負債表不適合相互比擬，財政問題也有不同尺度，可惜傷害已經造成，今天台積電開盤立即跳空開出，最低跌到218元，市值大幅縮水。

陳宜民質疑，台積電第3季稅後純益約新台幣890.7億元，單就稅後純益率為34.2%。累計前3季共賺2511.79億元，接近1個股本，結果陳其邁昨日辯論會「硬扯」，將負債高達3000億的高雄市政府比擬為台積電，甚至造謠台積電負債6000億，所以高雄市府負債3000億也「沒什麼」，結果今日股價果然立即反應，呼籲金管會介入調查，否則對國內認真經營的企業不公平，也無法讓全國投資人安心。

陳宜民認為，尤其台積電第二季負債也不到6000億元，還差了一大截，僅僅只有5628億元，截至今年第3季止，負債總額也僅有3940億元，財務狀況與體質都相當良好，顯然陳其邁今天的澄清，是亂兜數字。

(旺報 )