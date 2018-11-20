觀光局首辦10大好湯美食評選 得獎美食限時9折優惠

觀光局今舉辦2018台灣10大好湯美食評選頒獎典禮，期望結合溫泉與美食兩大觀光資源，提供旅客更豐富的選擇。 圖／觀光局提供

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觀光局今舉辦2018台灣10大好湯美食評選頒獎典禮，期望結合溫泉與美食兩大觀光資源，提供旅客更豐富的選擇。 圖／觀光局提供

觀光局今舉辦2018台灣10大好湯美食評選頒獎典禮，獲獎的44家店家共同推出得獎美食「套餐類7人同行1人免費、桌菜類每桌9折」限定優惠，期限到明年1月20日為止，部分店家也提供精緻來店禮。觀光局表示，期望結合溫泉與美食兩大觀光資源，提供更豐富多元的旅遊行程。

冬天的腳步已近，觀光局今年首度舉辦10大好湯溫泉美食評選，希望藉由我國特有的溫泉與美食兩大觀光資源，融入各地不同的在地美食文化，提供旅客更豐富多元的溫泉美食行程體驗。這次得獎的溫泉美食遍及全台，全國皆可泡好湯、吃美食。

本次評選分為「桌菜類」與「位上套餐類」，評分重點包括「美味與創意」、「在地與文化」、「健康與養生」、「速度與品質」、「店鋪的管理」。中國美食交流協會榮譽理事長郭宏徹表示，期望店家可以充分應用在地食材展現在地文化，因應不同旅客的飲食喜好。

今年比賽獲得金獎的店家有14家，其中桌菜類有北投水美溫泉會館的水美食府、礁溪溫泉區的礁溪長榮鳳凰酒店等8家業者；套餐類有烏來溫泉區的馥蘭朵烏來度假酒店、知本溫泉區的知本金聯世紀酒店等6家業者。另外獲得銀獎的店家共31家。

觀光局整合獲獎店家，共同推出得獎美食限定優惠，至明年1月20日前，得獎的套餐類7人同行1人免費、桌菜類每桌享9折優惠，部分店家也提供來店禮等多項優惠，透過美食結合溫泉，為即將迎來的冬季添上美好的旅遊回憶。

(中時 )

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