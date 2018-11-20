新北市府引述民調公然違法？4議員候選人向選委會告發

2018年11月20日 16:55 中時 葉書宏

民進黨新北市議員李坤城、李倩萍、鄭宇恩、議員候選人張志豪今（20日）下午3時許前往新北市選委會檢舉告發，要求秉公處理。（葉書宏攝）

新北市政府今（20日）疑違反《公務人員選舉罷免法》53條規定，投票日前10天內引述民調數字，民進黨新北市議員李坤城、李倩萍、鄭宇恩、議員候選人張志豪今（20日）下午3時許前往新北市選委會檢舉告發，要求秉公處理。新北市選委會副總幹事黃堯章則表示，接獲檢舉就會依法處理。

李坤城表示，新聞局長張其強引述的民調數字，是在評斷蘇貞昌，會影響市民選舉時的決定，會影響到選情，市府不該知法玩法，公然違法，而且違法者還是新聞局長，企圖用民調來影響選舉結果，另外，侯友宜陣營也公然引用民調數據，立委張宏陸也有向選委會告發。

張志豪表示，非常遺憾！一個公正單位竟然違規，該給予最嚴厲的譴責，市府之前也曾要求公務人員寫新聞稿，新北市府是否已經急了？

黃堯章表示，一向都秉持公平、公正、中立的原則，對於所有候選人的行政裁罰都是一視同仁，不會有差別對待，接獲檢舉會交由監察小組處理，再交由選委會委員會議審議，是否有構成裁罰要件，要選舉過後才會有結論。

黃堯章表示，一般都是民眾檢舉後才會調查，若主動調查，一般民眾會覺得是否有特定立場，只調查某位候選人，從以前至今都是民眾檢舉後才進行調查，依據《公務人員選舉罷免法》53條規定，投票日前10天內發布民調、評論、引述民調，會處以50萬元至500萬元罰鍰。

(中時 )