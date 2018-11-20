父母存下的愛　龍華生抱回銀質獎

2018年11月20日 16:48 中時 葉臻

今年度由中央存款保險公司主辦的「存款保險短文徵件宣傳活動」競賽成績揭曉，龍華科技大學文創系泉州專班學生胡愛穗，在系上梁朝棟老師指導下，從全台10餘所學校、逾200件參賽作品的激烈競爭中脫穎而出，勇奪銀質獎。

中央存保公司存款保險短文競賽以「存保徵文－分享你的保作」為題，公開徵求生活中跟中央存保有關的插曲及趣聞，希望參賽者撰述自己或周遭親友所發生與存保公司相關的溫馨小故事，透過正向、溫暖的文字，傳達存款保險的重要性及功能，讓民眾更深刻瞭解存款保險制度。

胡愛穗的作品《存款保險-存一份安心》，內容敘述透過男主角與早餐店老闆的一段對話，了解到存保公司成立宗旨為保障金融機構存款人權益、維護信用秩序，促進金融業務健全發展。如果存款存入有參加中央存保的銀行，可以保障廣大存款人權益，即便該銀行倒閉，存戶仍可以得到中央存款保險公司的理賠，除了本金、利息，甚至外幣存款都包括在内，最高保障額有300萬元，是有效保障存戶的良善制度。

目前是龍華科大與泉州師範學院合作開設的文創專班學生胡愛穗表示，父母為她的將來預存了一筆錢，所以在寫這篇《存款保險-存一份安心》短文的時候，就假設如果有一天真的會發生什麼不好的事，希望也有這樣的一家機構，能保障父母暖暖的愛。很感謝中央存保的競賽平台，以及老師從旁指導，讓她首次參加台灣競賽就獲得銀質獎，十分開心，希望以後能再接再厲，獲得更多的學習機會與經驗。

龍華科大校長葛自祥指出，學校秉持務實致用基礎認真辦學，「學用合一」更是強調重點，學校鼓勵同學們參與各項競賽，文創系學生近年來參加各類比賽，結合創新想法產生源源不絕的創作能量，獲得許多獎項，顯見所學非常扎實，充分展現龍華科大的辦學成果。

(中時 )