桃園》選戰倒數 鄭文燦美女幕僚忙翻 還有鬧家庭革命

2018年11月20日 16:53 中時 甘嘉雯

鄭文燦競選總部副主任兼發言人卓芷戎，外型亮眼。（甘嘉雯翻攝）

曾留學德國的王文萱加入鄭文燦競選總部文宣團隊。（甘嘉雯翻攝）

桃園市長鄭文燦文宣團隊為3位亮眼美女，包括曾擔任年代新聞地方組長的孫琬晴、副主任兼發言人的王文萱及被網友封為政壇袁艾菲的卓芷戎，選前倒數，3人強力幫鄭文燦輔選，強打網路戰，每場長達2個多小時的直播，旁白輪流上陣，她們表示，不希望大家僅關注到她們的外型，不會反客為主，市長以市政為主。

孫琬晴從電子媒體出身，去年轉任鄭文燦競選團隊文宣媒體部主任，從媒體轉任幕僚，她說，雖然轉換跑道，但每天仍得時刻掌握新聞輿情訊息。

「我可能快被休了」，孫琬晴說，選舉這段時間家庭有鬧家庭革命，因為每天都忙到凌晨1、2點下班，對家裡陪伴很少，有天回家才發現，小孩竟然會減法了，「選完第一件事，得先回家搶救婚姻」。

在地桃園人的王文萱採訪政治新聞多年，赴德國打工遊學2年，返台任政治記者後，今年決定返回家鄉，加入桃園市政府擔任文稿的行列，10月投入鄭文燦競選團隊，她說，每一份文案經過數次的校稿、字句修正，看到完成品都會覺得非常有成就感；而在一個競選團隊裡面，非常講求團隊合作，任何事都要很周到、很細心，非常鉅細彌遺，才不會出小差錯。

也是道地桃園人的卓芷戎，大學時曾北漂到台北念書，畢業後曾每天搭客運到台北上、下班，她說，印象最深的是燦哥曾說，他要「強化桃園至台北、台北至桃園的客運方便性。」

「我是桃園人，但很多地方我其實真的沒去過！」卓芷戎說，每天跟著市長跑行程，這些行程常是沒有地址只有座標的地方，「鄭文燦的字典沒有偏鄉，讓她看到更不一樣的桃園」。

(中時 )