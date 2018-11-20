影》風力發電污染環境？ 他po影片怒揭真相

2018年11月20日 16:46 中時電子報 戴安瑋

有網友今在《新彰化監督大小事》發文和影片表示，「我記得風扇表面是玻璃纖維，這樣磨、到處飛，難道玻璃纖維會飛一飛就消失嗎?環保概念在哪裡?」。翻攝《新彰化監督大小事》

有網友今在《新彰化監督大小事》發文和影片表示，「我記得風扇表面是玻璃纖維，這樣磨、到處飛，難道玻璃纖維會飛一飛就消失嗎?環保概念在哪裡?」。引用臉書《新彰化監督大小事》

民進黨主張2025非核家園政策，全力發展綠電，如太陽能及風力發電，有網友今發文表示，聽說彰化打算在沿海設1千支風力發電機，風力發電機在安裝或維修時，工作人員會視狀況，磨一磨風扇頁板，玻璃纖維即會亂飛，連工作人員都要戴口罩防護，「難道玻璃纖維會飛一飛就消失嗎? 這海裡的魚不想吃玻璃纖維也必須吃了，看來彰化沿海的魚要慎選了」。

原po在《新彰化監督大小事》上分享圖、影片及發文說，「我記得風扇表面是玻璃纖維，這樣磨、到處飛，難道玻璃纖維會飛一飛就消失嗎?環保概念在哪裡? 連工作人員都知道要戴專業配備保護自己，一個吸到的人算自己倒楣的概念，可能對政府來說，肺部變刺蝟而已，是不是別人的孩子死不完(台語)，聽說彰化還打算把風力發電設1千支在沿海 這海裡的魚不想吃玻璃纖維也必須吃了 看來彰化沿海的魚要慎選了」。

網友也紛留言表示，「用愛發電就好，怎麼可以用這麼危險的發電呢？」、「塑膠微粒都回收在肚子裡面了，沒差這一味啦」、「那個吸到肺裡面是咳不出來的，會一直刮一直刮，以前去工廠被玻纖噴到臉，忘了，直接手一抹，直接刺幾10條進去臉跟手」。

還有網友說，「可以購置集塵設備，就看要不要做而已」、「工法才是問題，你以為核電會沒有工法的問題嗎？核電的原因就是跟這風電工法是一樣的，不能因為核電好就可不管工法，我支持核能發電，但核電工法要嚴格，不能因為經濟發展，此文所曝露出台灣工程問題，日本福島核電廠就是因為後來工程管理出問題了，美國的新核電廠也因安全問題而遙遙無期。台灣要改的不是發電，而是管理」。

(中時電子報)