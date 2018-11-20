鄭文燦推出市政100酷卡 選前倒數熱索取

鄭文燦競選總部近日發送市政100酷卡，民眾巧遇鄭文燦掃街，有機會可以拿到。（甘嘉雯翻攝）

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國民黨日前推出在幹話撲克牌，不過桃園市長鄭文燦卻以市政為主題，推出市政100酷卡，把4年來政績，發送出去，競選團隊指出，每次掃街會發10張，如果蒐集到超過50張，市長鄭文燦會一張張簽名，送給市民做這次選戰的紀念。

日前國民黨的幹話撲克牌，因民進黨執政兩年多來，說了許多如行政院長賴清德的「功德說」、「乾淨的煤」等話，國民黨中央特地蒐集過去到現在所有民進黨政治人物說過的爭議幹話，集結成一副撲克牌，成為炙手可熱的募款小物。

競選連任的民進黨鄭文燦，選前倒數5天推出市政100酷卡，鄭文燦說，酷卡滿受到歡迎的，是明信片有100張，但是要蒐集到100張不容易，每次掃街可能發10張，如果蒐集到超過50張，會一張張簽名。

競選總部說，酷卡主要是4年來的政績，用照片來表現，鄭文燦舉例，「一據點、一個藥師，希望長輩更健康」，另外，還有桃園火車站前面的交通大改造，包括行人風雨走廊、前後站的穿越地下道，「火車站變得比較有秩序」，希望這個交通改造也能夠在鐵路地下化動工的時候，使用火車站的人更方便。

酷卡100很多張，鄭文燦說，每張建設我都知道，桃園的施政建設大小事他都記得，像是333甜蜜托育、天幕球場-讓運動不怕下雨、天際線更乾淨的電纜地下化、石門水庫熱氣球嘉年華，讓夢想起飛等等。

(中時 )

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