流感連2周攻擊長者 疫苗護不了3天亡

2018年11月20日 16:50 中時 陳志祥

國內持續出現流感重症及死亡病例，上周新增1位家住中部96歲女性併發重症死亡，造成連2周都有90多歲病患死亡、發病致死不到3天，年紀大的長者不可掉以輕心。

上周（11月11日至11月17日）類流感門急診就診5萬4673人次，較前一周上升，新增15例併發重症，重症病例數持續擴大，年齡介於16至96歲之間、65歲長者有10例，今年自10月1日起的流行季已經累計71例重症，45例感染H3N2、佔有63％。

其中新增1例中部96歲女性併發重症死亡，個案患有心血管慢性病史，致命感染病毒是H3N2，本流行季已有3例感染H1N1、2例H3N2的死亡病例。

上周15例重症只有1例有接種流感疫苗，即重症死亡的96歲女性，疾管署防疫醫師林詠青表示，個案接種疫苗2周後感染，剛好在疫苗產生效力邊緣，病程發快迅速，發現發燒、咳嗽的隔天送醫，緊急投以克流感藥劑，再隔一天因併發肺炎不治。

國內連2周有90多歲流感重症死亡，林詠青強調，年紀大的長者感染症狀不明顯，發燒初期可能微燒，若是長期臥床更易被忽略，等到發燒症狀明顯已是病情嚴重。

長者容易被流感侵襲，幼兒也要注意，目前公費流感疫苗已經施打391萬劑，上周配送27萬劑疫苗到各縣市，月底前還有將近61萬劑發放，已可恢復校園接種，只是3歲以下幼兒的接種比去年同期減少將近5萬劑，有待提升。

疾管署防疫醫師劉宇倫與魏欣怡今（20）日都帶著自家小寶貝接種疫苗，劉宇倫指出，打疫苗可讓小孩不生病，家長也不用請假，算是買保險一樣，早買早受益。林詠青表示，小孩接種疫苗約有8至9成的保護力。

(中時 )