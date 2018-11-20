夜半腹痛直接住院 侯昌明3天「蒼白暴瘦」病容曝光！

曾雅蘭生日前夕，老公侯昌明竟腹痛急送醫，直接住院。(取材自曾雅蘭、侯昌明臉書)

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中時電子報
住院了3天，侯昌明整個人暴瘦，蒼白病容讓人看了不捨。(翻攝自曾雅蘭臉書)

藝人侯昌明與老婆曾雅蘭結縭17年，育有一雙兒女的兩人感情甚篤之外，對於工作、理財也相當有共識，是圈內著名的模範夫妻及「隱形富豪」，生活相當富足美滿，然日前曾雅蘭po文，表示今年度過一個難忘的生日，驚爆老公侯昌明因急病住院無法幫她慶生，他的病容也隨之曝光，短短幾日就憔悴不已，讓粉絲驚呆！

曾雅蘭16日突然在臉書po出點滴照，表示「一家之主侯昌明昨天半夜突然肚子不舒服掛急診」，讓她大嘆身體健康真的很重要，而經過診斷，侯昌明是「大腸憩室發炎」，嚴重到得直接住院，而隔天正好是曾雅蘭生日，她也因為侯昌明住院的關係而只能在醫院度過，苦笑道：「特別的難忘，不切蛋糕也好，才不會又老一歲」，被粉絲大讚是貼心的好老婆。

侯昌明卻因為健康亮紅燈，人在醫院無法幫老婆慶祝，他貼心請眾人幫他祝老婆生日快樂，也遺憾表示：「之後出院再補償囉」，而19日，曾雅蘭又貼新照，赫見住院3天的侯昌明整個人暴瘦縮水，臉色也相當蒼白，讓人看了不捨，曾雅蘭則透露：「恭喜侯昌明餓了3天，終於可以吃稀飯了」，慶幸至少病症順利得到醫治，「快可以出院了」。

(中時電子報)

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