新竹》林智堅選前催票片 引三明治世代共鳴

2018年11月20日 17:19 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅20日發布選前最終催票影片，希望引起所有三明治世代的共鳴。（陳育賢翻攝）

選前倒數最後5天，新竹市長候選人林智堅競選團隊20日發布選前最終催票影片，邀請多組年輕家庭一同入鏡，林智堅則親自擔任旁白，以感性語調道出「勇敢，才能不顧一切的去愛」，希望引起所有三明治世代的共鳴。

林智堅表示，新竹市有5所大學、科學園區產業聚落，多年來不斷有年輕人口移入，許多年輕人從學生時代來到新竹求學，而後在此落地生根，打拼、成家立業、養育下1代，團隊此次發布「扛起勇敢的新竹」影片，就是希望瞄準這群「三明治世代」年輕父母，描繪年輕「新新竹人」為下1代打拼、勇敢承擔責任的心情寫照，更盼催出中堅世代選票，11月24日站出來投出關鍵1票。

這部影片也藏有秘密彩蛋，原來，片頭的孩子學游泳、學騎腳踏車畫面，正是來自林智堅身為爸爸的親身經驗。

林智堅因忙於市政，平日與孩子相處時間不多，但他曾請家人一定要「保留」爸爸帶孩子學會腳踏車、學游泳的寶貴經驗，因為是「1輩子重要的回憶」，短短1分鐘催票影片，也滿載市長爸爸為了下1代打拼的溫柔心情。

影片更邀集多組年輕家庭溫馨入鏡，競選團隊表示，林智堅與這個城市的年輕爸媽一樣，每天努力工作打拼，但他並不是為了自己，而是為了給孩子更好的生活，因此影片用畫面說故事，年輕爸媽肩膀上坐著孩子前行，點出孩子在爸媽這代努力下，將看得更高、高遠，林智堅也在片末呼籲，「和林智堅一起為了孩子，扛起要走的路和未來，11月24日，扛起勇敢的新竹」。

競選總部總幹事長鄭宏輝表示，林智堅在本月19日於故鄉香山舉辦萬人造勢大會，在會做事連線等多位市長力挺下，林智堅也喊出「香山衝破6成得票率！」的催票攻勢。

此部催票片除邀請市民勇敢站出來投票，也籲民眾支持更多新血加入議會，林智堅4年來的幸福工程，需要更多同樣心意的人在議會一起努力，呼籲市民用手中選票，將12席幸福特攻隊候選人送進議會，開創更美好城市未來。

(中時 )