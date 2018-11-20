華麗轉身 澎恰恰原創音樂劇反串卡拉OK老闆娘

2018年11月20日 17:28 中時 趙靜瑜

受到達斯汀．霍夫曼電影《窈窕淑男》的啟發，演藝全才澎恰恰將反串卡拉OK老闆娘陳麗卿，成為音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》的女主角。澎恰恰說，反串女裝飾演對他來說已經不是新鮮事。當初喜歡上這個台灣故事，並且願意擔綱飾演老闆娘陳麗卿，是決心沈澱一試。

澎恰恰說，他自己長年對於台灣女性身段、腔調、型態及心聲的長年觀察，讓他決定挑戰這次100分鐘無換場的歌舞音樂劇，「希望能成為自己演藝生涯中的代表作，也希望挑戰《鐵獅玉玲瓏》及《連環泡》阿澎嫂的綜藝反串形象。」

躍演劇團明年年初將推出原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，由衛武營開幕音樂劇《釧兒》製作班底豪華加碼，除了澎恰恰擔綱「第一女主角」之外，搭配金鐘入圍《花甲男孩轉大人》編劇詹傑、傳藝金曲獎得主李哲藝、金曲獎頒獎典禮舞台設計黎仕祺等一流設計製作團隊，以三金規格共同策劃演出這齣台味鹹甜酸的全新作品。

音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》講述1980年代基隆港邊的一間卡拉OK，老闆娘陳麗卿在結束營業前的最後一夜所發生的故事。敘事恰如電影《解憂雜貨店》的魔幻寫實手法，在歡鬧中帶出基隆港歷經時代浪淘、榮敗興衰，印照這一代台灣女人及藍領階級碼頭工人的心酸故事。

澎恰恰說：「從事演藝工作30多年，其實我已經到了退休的年紀。但是遇見了音樂劇之後，我才知道原來演藝世界還有這麼大的一個領域需要我去學習，我想要繼續演下去，也想要原一個男扮女裝的反串表演夢。」

導演曾慧誠則表示，當初澎哥找上他要來作一個「女人的故事」時，就邀請了編劇詹傑一起來聊聊，「後來詹傑提出了卡拉OK故事的原型，我們也親身到了基隆田調。我覺得不論要說基隆港停滯也好、正要都市轉型也好，我發現所有的新與舊都在大時代裡影響著彼此，根本無須區分。而我也會在劇中關注在時間累積之下，這些人物角色的溫潤韌命。」

音樂劇將於2019年1月3日到1月16日舉行，地點在台北華山烏梅劇院首演。

(中時 )