歐盟聯軍漸成形 自主研發武器並培養間諜

2018年11月20日 17:36 中時電子報 盧伯華

歐盟理事會近日公布，將防務與安全領域聯合項目數量增加一倍至34個，新增無人機、反無人機系統、戰術導彈系統、電子戰和化學威脅監測設備項目，分別由歐盟成員國承擔項目研發。較受矚目的超視距戰術導彈系統將由法國、比利時與塞浦路斯負責，間諜學校則由希臘與塞浦路斯負責。

據衛星通訊社報導，歐盟先前在防務與安全領域達成的「永久結構性合作」 (PESCO)政策，在此框架下進行的17個合作項目於3月初獲得通過，另外新增的17個項目則於週一在布魯塞爾歐盟總部舉行的歐盟各國防長會議上通過。

根據歐盟理事會公佈的項目清單指出，歐盟各國計劃未來幾年投入資源，重點開發可用於不同平台（地對地和空對地）的新一代超視距(BLOS)戰術導彈系統，此一計劃由法國、比利時和塞浦路斯負責。

報導說，歐盟10國（愛沙尼亞、比利時、捷克、西班牙、法國、拉脫維亞、匈牙利、荷蘭、波蘭和芬蘭）將參與研製模組化無人地面系統(UGS)，用於運輸各種具有自主導航能力的有效載荷。

此外，歐盟中空長航時無人機計劃(Eurodrone)也獲批准，將由德國、捷克、西班牙、法國和意大利負責。

歐洲軍工集團還計劃研製反無人機系統(c-UAS)，以保護作戰人員和設備的安全，意大利和捷克將負責該項目。

此外，JISR電子戰系統（捷克、德國）和化學、生物、放射性與核威脅監測系統(CBRN SaaS，澳大利亞、法國、克羅地亞、匈牙利、斯洛文尼亞)研製項目也在名單中。

報導指出，歐盟理事會也另外發佈文件表示，在此一防務合作框架下將建立全歐間諜學校，項目將交由希臘和塞浦路斯負責。

此一項目的註解說明表示，該間諜學校與北約成員國、北約卓越中心、情報機關及安全部門都有合作，將保障北約成員國對情報人才開展情報學和其他科目培養。

(中時電子報)