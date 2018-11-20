歐盟聯軍漸成形 自主研發武器並培養間諜

德國防長烏蘇拉·馮．德萊恩(圖左)與法國防長弗羅侖斯．帕里(圖中)及歐盟外交與安全政策高級代表費德麗卡·墨格里尼(圖右)3位女性國防安全事務主管在歐盟防務安全會議後談話。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

歐盟理事會近日公布，將防務與安全領域聯合項目數量增加一倍至34個，新增無人機、反無人機系統、戰術導彈系統、電子戰和化學威脅監測設備項目，分別由歐盟成員國承擔項目研發。較受矚目的超視距戰術導彈系統將由法國、比利時與塞浦路斯負責，間諜學校則由希臘與塞浦路斯負責。

據衛星通訊社報導，歐盟先前在防務與安全領域達成的「永久結構性合作」 (PESCO)政策，在此框架下進行的17個合作項目於3月初獲得通過，另外新增的17個項目則於週一在布魯塞爾歐盟總部舉行的歐盟各國防長會議上通過。

根據歐盟理事會公佈的項目清單指出，歐盟各國計劃未來幾年投入資源，重點開發可用於不同平台（地對地和空對地）的新一代超視距(BLOS)戰術導彈系統，此一計劃由法國、比利時和塞浦路斯負責。

報導說，歐盟10國（愛沙尼亞、比利時、捷克、西班牙、法國、拉脫維亞、匈牙利、荷蘭、波蘭和芬蘭）將參與研製模組化無人地面系統(UGS)，用於運輸各種具有自主導航能力的有效載荷。

此外，歐盟中空長航時無人機計劃(Eurodrone)也獲批准，將由德國、捷克、西班牙、法國和意大利負責。

歐洲軍工集團還計劃研製反無人機系統(c-UAS)，以保護作戰人員和設備的安全，意大利和捷克將負責該項目。

此外，JISR電子戰系統（捷克、德國）和化學、生物、放射性與核威脅監測系統(CBRN SaaS，澳大利亞、法國、克羅地亞、匈牙利、斯洛文尼亞)研製項目也在名單中。

報導指出，歐盟理事會也另外發佈文件表示，在此一防務合作框架下將建立全歐間諜學校，項目將交由希臘和塞浦路斯負責。

此一項目的註解說明表示，該間諜學校與北約成員國、北約卓越中心、情報機關及安全部門都有合作，將保障北約成員國對情報人才開展情報學和其他科目培養。

(中時電子報)

文章來源：歐盟文件：希臘與塞浦路斯將負責建立全歐間諜學校

文章來源：歐盟聯合防務項目數量翻番 將建新一代導彈系統

北韓炸毀非軍事區10處哨所 以色列確定購買F-15IA 擔任F-35…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。