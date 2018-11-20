以色列確定購買F-15IA 擔任F-35的支援戰機

2018年11月20日 17:51 中時電子報 江飛宇

以色列官方確認，未來10年間將會逐批採購最新改良的F-15 IA，作為F-35的支持戰機，預計第一架將於2023年到達以色列。與此同時，以色列空軍也會繼續購買具有匿蹤功能的F-35。

Ynet New報導，以色列空軍在1980年開始引進F-15戰機，是最早使用F-15的軍隊，而「IA型」是高度優化後的最新版本，性能又比1998年之前，一直在以色列空軍裡服役的早期型F-15飛機更來的強大。

原本的F-15武器攜掛量為7噸，在防空作戰時，能夠安裝8枚空對空飛彈，這已經相當傑出；但是新型的F-15IA又更為進步，攜掛量達到13噸，在防空作戰時可以攜帶11枚飛彈，而對地攻擊時，可以裝上28枚重型精準炸彈，這是其他的攻擊機所無法比擬的。

除了武裝運量大以外，F-15IA安裝了與F-35同級的航電系統，包括有源陣列雷達AESA，與其他光電熱源感應筴艙。

先進F-15

另外，以色列能夠修改F-15IA的武器介面，使它能夠安裝以色列製造的獨特武器，包括空用飛彈、雷射追蹤裝置和電光系統等。

先進F-15的計畫原先是中東國家卡達和沙烏地阿拉伯在支持，而美國空軍與以色列對於它沒有太多注意，畢竟與匿蹤戰機F-35相比，即使是先進F-15，仍然屬於上一代的機種。

但是在過去的一年裡，美國空軍似乎對先進F-15產生興趣，原因是F-35過於昂貴，量產的進度也太慢，因此即使是美國空軍，也沒辦法把F-15全部汰除，未來必須維持一定數量的F-15機隊，既然如此，F-15就必須改良，才能符合未來的戰場環境。

以色列空軍強調，新的F-15不會完全取代F-35匿蹤戰鬥機，而是雙方相輔相成。以色列國防軍以每年最多3架的速度購入F-35，大約在10年後，IAF裡會有至少75架的F-35，現在以色列空軍的戰鬥機總數接近300架。

(中時電子報)