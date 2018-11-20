芽孢桿菌Tcb43 防治哈密瓜白粉病好利利

噴灑芽孢桿菌Tcb43胡瓜苗（右）與未施用組（左）對照比較。（游昇俯攝）

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芽孢桿菌Tcb43對防治火龍果煤煙病亦有良好效果。（游昇俯攝）

溫室栽種的胡瓜、哈密瓜好發白粉病，農友多以化學藥劑防治，但為避免藥物殘留，採收期間無法使用化學藥劑，農委會台中區農業改良場發現「液化澱粉芽孢桿菌Tcb43」，具有良好的抑菌能力，可應用於瓜果植物防治白粉病，防治率可達70%以上，未來製成微生物農藥，將可取代化學農藥的使用。

連續採收的瓜果類經濟作物如胡瓜、洋香瓜、哈密瓜（網紋洋香瓜）等易受白粉病侵害，發病時會在葉片上出現灰白色斑點，導致葉片枯死，繼而影響產量品質；特別是栽培於溫室的瓜果，在光照不足、濕度高、通風不良的環境下，更容易使白粉病惡化。

台中農改場從土壤中篩選出的芽孢桿菌屬細菌，發現對多種蔬果之病原菌具有優異的拮抗能力，可抑制諸如胡瓜苗立枯病菌、胡瓜炭疽病菌及甘藍黑腐病菌的生長，經鑑定為液化澱粉芽孢桿菌，台中農改場將其命名為Tcb43，未來計畫製成微生物農藥，推廣應用。

台中農改場場長林學詩表示，經實驗證明，防治白粉病，以Tcb43稀釋100倍發酵液，應用於洋香瓜，防治率達60.2%；稀釋200倍應用於網紋洋香瓜，及稀釋300倍應用於胡瓜，防治率皆可達70%以上；並且，應用於防治火龍果的煤煙病，亦有良好的效果。

台中農改場副研究員郭建志指出，白粉病容易在溫度20、21度，濕度達90%的條件下發病，當病斑產生，農友每隔5天噴施一次，連續噴施6次，即可將病害抑制下來，確保產量品質。

郭建志並說，使用化學藥劑，為避免藥物殘留，瓜果類採收前須停藥6至7天，Tcb43經動物毒理試驗，證實安全無毒，可成為農友於採收期防治白粉病的利器；並且，使用化學藥劑容易使白粉病出現抗藥性，微生物製劑則不會，未來Tcb43若能順利完成微生物農藥登記及技轉，預計兩年內可商品化。

(中時 )

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