影》韓國瑜不告鄭弘儀 網友分析：一石二鳥

2018年11月20日 17:52 中時電子報 陳儷方

韓國瑜遭抹紅，氣到要提告，但到了北檢，控告鈴卻按不下去，PTT網友updowner給韓國瑜100分！推崇韓國瑜高招！一招釣兩點：讓鄭弘儀再也抹不下去；測試檢調是誰家開的？就看檢調要不要自動偵辦。

抹黑與包容天人交戰 韓國瑜掙扎：不告了

韓國瑜20日傍晚5點在臉書PO文，陳述自己從憤而要提告到放棄提告的心路歷程，他說，「今天下午關於要不要提告，我也掙扎許久，我實在不願看到理念、想法不同的人，一而再的以不實謠言傷害我的家人、團隊以及我本人，但是誠如我所說過的，我希望這是一場乾淨的選舉，充滿包容與愛，我個人的參選事小，民主價值事大，這才是我們應該捍衛與守護的。」

網友updowner的PO文，引來討論，網友對於韓國瑜放棄提告，並沒有崩潰，甚至還認為韓國瑜高招，「球丟給紅蟻..再嘴就高下立判了」、「這招其實不錯」、「紅蟻沒立場再罵了」、「第一天認識紅姨？他要罵還是會罵，從馬英九時代以來他哪次閉嘴了」。

也有網友等著看檢調是誰家開的，因為意圖使人當選或不當選，屬於公訴罪，韓國瑜已大陣仗到北檢門口，人盡皆知，如果檢調不主動偵辦，恐怕會遭來非議，「公訴檢調沒主動偵辦基本上就是…」、「我很好奇,當初中正一都敢跑到桃園"勸導"民眾了,那這個…」。

(中時電子報)