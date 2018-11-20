高雄英迪格2周年 IHG洲際酒店集團推聯合住宿券

高雄英迪格歡慶2周年，母集團IHG洲際酒店推聯合住宿券。（高雄英迪格提供）

友善列印
中時
高雄英迪格高空酒吧迷人，成為造訪港都人氣首選。（高雄英迪格提供）

高雄英迪格酒店2周年前夕，今年不只住房率表現驚人，平均房價也屢創新高，每房平均收益較去年成長20%。為了讓喜愛洲際酒店集團的民眾體驗英迪格品牌，此次與其他洲際酒店旗下品牌共同推出一泊一食聯合住宿券，優惠價每張$1,999，可任選桃園、新竹、台中、台南、高雄等地使用。

IHG洲際酒店集團表示，憑一張住宿券即可入住智選假日品牌、憑兩張住宿券可選擇入住英迪格或皇冠假日品牌，平假日加價定義則依照各酒店說明收費。11/22~11/28期間可至https://goo.gl/6d4yYg線上購買。

近年積極在台拓點，除了已在台開業的桃園、台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express）外，2016年引進了高雄英迪格酒店（Hotel Indigo）、2017年台南大員皇冠假日酒店開幕（Crowne Plaza）、2018年9月新竹英迪格酒店盛大開幕，年底將迎來亞太區第一間金普頓酒店及餐廳（Kimpton Hotels & Restaurants）於台北大安區營運。

IHG洲際酒店集團未來3年內更會有第一間勤美洲際酒店、台北大直英迪格、嘉義阿里山英迪格、逢甲智選假日、嘉義智選假日酒店陸續開業，除前述品牌外，亦有台灣企業對IHG旗下標榜健康導向的逸衡酒店（Even Hotel)洽談簽約中，以此穩定布局，預期在台由洲際酒店集團全權經營酒店將達12間。

(中時 )

芽孢桿菌Tcb43 防治哈密瓜白粉病… 「晶硯」力邀米其林女廚神 台法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。