高雄英迪格2周年 IHG洲際酒店集團推聯合住宿券

2018年11月20日 18:02 中時 柯宗緯

高雄英迪格高空酒吧迷人，成為造訪港都人氣首選。（高雄英迪格提供）

高雄英迪格酒店2周年前夕，今年不只住房率表現驚人，平均房價也屢創新高，每房平均收益較去年成長20%。為了讓喜愛洲際酒店集團的民眾體驗英迪格品牌，此次與其他洲際酒店旗下品牌共同推出一泊一食聯合住宿券，優惠價每張$1,999，可任選桃園、新竹、台中、台南、高雄等地使用。

IHG洲際酒店集團表示，憑一張住宿券即可入住智選假日品牌、憑兩張住宿券可選擇入住英迪格或皇冠假日品牌，平假日加價定義則依照各酒店說明收費。11/22~11/28期間可至https://goo.gl/6d4yYg線上購買。

近年積極在台拓點，除了已在台開業的桃園、台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express）外，2016年引進了高雄英迪格酒店（Hotel Indigo）、2017年台南大員皇冠假日酒店開幕（Crowne Plaza）、2018年9月新竹英迪格酒店盛大開幕，年底將迎來亞太區第一間金普頓酒店及餐廳（Kimpton Hotels & Restaurants）於台北大安區營運。

IHG洲際酒店集團未來3年內更會有第一間勤美洲際酒店、台北大直英迪格、嘉義阿里山英迪格、逢甲智選假日、嘉義智選假日酒店陸續開業，除前述品牌外，亦有台灣企業對IHG旗下標榜健康導向的逸衡酒店（Even Hotel)洽談簽約中，以此穩定布局，預期在台由洲際酒店集團全權經營酒店將達12間。

(中時 )