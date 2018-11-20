「晶硯」力邀米其林女廚神 台法交流甜點盛宴

「晶硯」力邀米其林女廚神客座，擦出另類火花。（柯宗緯攝）

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高雄指標豪宅「晶硯」成為米其林三星主廚、台灣冠軍得主交流共演的美味舞台。今年榮獲米其林119年來首度頒出「法國最佳女主廚」特別獎的安蘇菲‧琵克（Anne-Sophie Pic）特別客座高雄，並走入高雄人的日常生活，現場親手呈獻招牌甜點，與「晶硯」貴賓一同留下甜蜜、驚奇的美味回憶。

安蘇菲‧琵克（Anne-Sophie Pic）出身名廚世家，自家經營的「琵克之家」(Maison Pic)就是傳承四代的米其林名餐廳。但到了1992年，原本學商的安蘇菲23歲，這才進入名廚父親賈克的廚房學習，但2個月後卻遇到父親不幸驟逝，由哥哥接手餐廳，但在1995年時，餐廳降為二星。

而1997年才「真正」回家的她，憑著自學與對味道的直覺，2007年讓「琵克之家」(Maison Pic)重拾三星！更於2011年，獲得「全球50大餐廳」頒發之「世界最佳女主廚」榮譽，奠定經典餐廳與「世紀女廚神」的傳奇地位！

高雄漢神巨蛋首席豪宅「晶硯」，致力生活之美的推廣！這次的米其林三星甜點饗宴，不僅是建築空間與風味生活的共演，更成為高雄難得的台法交流「夢幻平台」。

因為除了安蘇菲‧琵克（Anne-Sophie Pic）主廚，現場還有邀請「世界麵包大師賽冠軍」王鵬傑、「婚禮蛋糕金牌」陳瑾嫺、「KWFC韓國世界廚藝大賽拉糖冠軍」倪藝蔆三位「台灣之光」冠軍得主，傳達甜點既能滿足味蕾，更能透過「人」的技藝與熱情的揮發，成就驚豔無比的至高品味盛宴！

(中時 )

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