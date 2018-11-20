台南市品德教育特色學校獲獎校數 全國第一

德高國小師生共同完成品德教育繪本《綠葉方舟》。(台南市教育提供)

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品德教育是培育人才重要一環，台南市推動品德教育有成，東區德高國小、仁德區仁和國小、永康區三村國小、東區東光國小等4校獲得107年教育部品德教育特色學校，校數高居全國第一。

德高國小以開放民主的問卷方式，促進親師生討論與反省，凝聚共識，設計學校校本課程與品德教育核心價值融合，每週定期實施品德教育校本課程、教導習寫漢字、並產出繪本「生命禮讚」及「綠葉方舟」，以此潛移默化培養學生有品有禮。

仁和國小以「有品校園～在仁和」為主軸推動品德教育，透過教師研擬之品德教育核心價值與具體行為準則，將品德教育融入各領域教學活動中，並辦理各項藝術社團及營隊活動，充實課餘時間，提升學習意願，期許學生具有「人文關懷、知識能力、藝術涵養、健康生活、宏觀視野」5大素養。

三村國小則以「三村有品好兒童，用藝術涵養品德」為題推動品德教育，辦理品德故事屋、結合兒童節辦理品德達人選拔活動，發掘許多五育均優學生，進而發揮校園善的循環影響力。

東光國小透過辦理多元活動並深耕藝文教育，透過學生品德閱讀計畫、三校聯合音樂成果發表、品德小志工服務體驗活動、學生參訪藝文演出活動及東光好禮運動等，期盼增進學生活潑進取、主動創新、好學有禮、和諧感恩基本素養。

教育局表示，品德教育應以「學校落實推動、教師多元教學、學生典範學習，品德向下扎根；師生成長、家長參與、民間合作，全民普及」為重點，鼓勵各學校規畫因地制宜策略，善用潛在課程，形塑有品有禮學習環境，增進校內外資源整合，使品德教育由學校擴展到家庭教育與社會教育，讓社會朝向良善發展。

(中時 )

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