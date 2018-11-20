《中時晚間快報》堅持愛與包容 韓國瑜不告鄭弘儀

堅持愛與包容 韓國瑜不告鄭弘儀

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中時電子報
綜合報導

◎堅持愛與包容 韓國瑜不告鄭弘儀

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，不滿一再遭人「抹紅」，經多日思考後，原擬20日下午3時提告控告名嘴鄭弘儀及在LINE群組散布「中共接班人」、「賄選」黑函的林姓網友2人違反選罷法，但韓到北檢申告處時，在最後一刻決定堅持愛與包容，決定不告了。

◎台中非贏不可 展現破釜沉舟盧秀燕辭立委

國民黨台中市長候選人盧秀燕中午一點半舉行記者會做出「重大宣布」。她表示，自己背負非常大的責任，非贏不可，中部的空氣這麼差，經濟也這麼差，我們的人民在受苦。為了展現破釜沉舟的決心，她宣布即刻起，辭去擔任6屆超過20年的立法委員職務。

◎選票驚傳外流 藍營憂奧步的開始

九合一大選投票日進入倒數階段，嘉義縣18日深夜卻驚傳選務工作人員將300多張選票攜出印製廠的重大選務弊端，引發外界高度關注。立院國民黨團今開記者會，痛批中選會主委陳英鈐天天搞政治，把中選會變成執政黨的助選會，疏於選務監督，中選會螺絲整個都鬆掉，投開票日的工作能否順利平靜完成，令人憂心。

◎流感重症及致死案例 持續增加

國內持續出現流感重症及死亡病例，上周有1位家住中部96歲女性併發重症死亡，造成連2周有90多歲病患死亡，發病致死都不到3天，年紀大的長者不可掉以輕心。

(中時電子報)

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