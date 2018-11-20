國民黨拚青年牌　六都搶年輕選票

2018年11月20日 18:15 中時電子報 張怡文

徹底解決低薪問題 國民黨下重藥

選舉進入最後倒數階段，為衝刺選情，國民黨打出青年牌，喚醒選民，告訴民眾國民黨是「老店新裝潢」，不變的是「為人民想的心意」，改變的是「我們更重視年輕人」，讓選民知道「年輕人，你們的聲音，我們聽到了。」

周六就要選舉，國民黨匯集六都市長候選人的青年政策，大打青年牌，台北市長候選人丁守中喊出，「籌資100億青創基金，十萬青年十萬金」，讓青年可以成功創業，解決低薪問題。

丁守中喊出十萬青年十萬金，解決青年低薪問題。

新北市長候選人侯友宜則專注在青年「安心成家」，先是提高就業，輔導非典型轉正職，再打造捷運青年社會住宅，增加租屋補貼，友善托育、增加公托中心，讓青年一舉解決「低薪資、高房價、沒人顧」的窘境，讓青年可以在新北市無後顧之憂。

桃園市長候選人陳學聖喊出要成立天使基金，獎勵青年創業，提供青年幼托、租屋津貼補助，幫桃園青年打造安居的夢想基地；台中市長候選人盧秀燕則主打「青秀台中」和「創業導師家計畫」，透過產官學合作，成立青年創業及就業部門，讓青年可以立業、成家。

盧秀燕提「創業導師家計畫」，讓青年得以立業無憂。

台南市長候選人高思博提出，要讓台南的青年，「住得起、生得起、養得起」；高雄市長候選人韓國瑜大膽規劃，成立「青年局」，要一舉解決就學、就業、創業、留農和住房問題，邀青年一起挺青年。

超過百年的老店國民黨也認為，時代在進步，青年是推動時代進步不可少的動力，為讓民眾對老店有煥然一新的感覺，今年全國縣市議員初選時更採民調加權計分，提名比上屆大幅增加，六都市議員的青年提名名額從26人增加到37人，一舉成長42.3%，顯示「青年的聲音，國民黨聽到了」。

(中時電子報)