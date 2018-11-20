公務人員休假改以時計 唐鳳：感謝「瑪麗X」

2018年11月20日 18:31 中時 張理國

考試院及行政院16日會同發布「公務人員請假規則」修正案，本周一開始生效，政務委員唐鳳今天特地請了1小時休假參觀展覽；唐鳳說，之所以能夠有如此的彈性，要感謝「瑪麗X」這位網友，去年11月23日在全民來join【公共政策網路參與平台】 的提案。

考試院修正通過公務人員請假規則修正案，修正重點，公務人員因事得請事假，每年準給7日、以及「休假得以時計」等。唐鳳在臉書表示，或許有些公務同仁還不知道，從這星期開始，〈公務人員請假規則〉已由過去的「每次休假，應至少半日」，改為「休假得以時計」；而她則是請了1小時休假，參觀由 Shulea Cheang與 Matthew Fuller 共同創作的《Sleep 79》，以及再基地｜周曼農《少女機器》展覽。

唐鳳也有感而發，今天之所以能夠有如此的彈性，要感謝「瑪麗X」這位網友，去年 11 月 23 日在 全民來join【公共政策網路參與平臺】 的提案。獲得超過 5000 位網友附議支持而成案後，考試院與行政院便啟動了一系列的調整討論，並於今年11月16日會銜發布。

唐鳳說，本案也成為平台上，第一個由「行政院」與「考試院」跨院採納的連署案。希望這次的調整，能夠讓公務同仁的時間運用更為彈性，進而提升生活品質；事實上，開放政府的目的也正是如此：藉由議題設定權的開放，以及多方關係人的涵容，讓每一個人，都有更多改善自己生活的可能。

(中時 )