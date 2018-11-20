影》感恩！難得收起火爆脾氣 川普拍馬屁

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮雅19日在白宮北門廊（North Portico）收取白宮官方耶誕樹。（路透）

友善列印
中時電子報

對美國總統川普來說，2018年是忙碌而令人心浮氣躁的一年，似乎人人都和他作對。媒體不斷「找碴」令他心煩，想要徹底封殺沒禮貌的CNN記者無法如願。通俄門調查沒完沒了，AV女優「暴風女」丹妮爾絲（Stormy Daniels）緊咬他不放。

雖然他卯足了勁，在期中選舉為同黨候選人助選，但共和黨還是輸了眾院。高級官員砍了一個又一個，期中選舉剛結束，又鍘了在通俄調查中選擇自我迴避的司法部長塞申斯（Jeff Sessions）。

除了國內的紛紛擾擾，美中角力，貿易戰僵持不下，北約盟國不願大方乾脆得多出些錢，多盡點力，都令他氣得快爆炸。

不過，為了迎接11月22日的感恩節，還有不久將降臨的耶誕假期，老婆梅蘭妮雅雖然對他不太滿意，但19日馬兒拉著耶誕樹，送進白宮時，第一夫人衝著濃濃的節日氣氛，還是笑容可掬，和他一起收下這株高達近6公尺的北卡羅來納州弗雷澤冷杉（Fraser Fir）。

在這難得的輕鬆氣氛下，平常渾身是刺的川普也對拉車的馬兒表示獎勵，好好拍了拍牠的馬屁。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道
南韓統一部：北韓唯有棄核才可發… 影》豪買瑪莎拉蒂載APEC貴賓卻沒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。