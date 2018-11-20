影》感恩！難得收起火爆脾氣 川普拍馬屁

2018年11月20日 18:26 中時電子報 楊幼蘭

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對美國總統川普來說，2018年是忙碌而令人心浮氣躁的一年，似乎人人都和他作對。媒體不斷「找碴」令他心煩，想要徹底封殺沒禮貌的CNN記者無法如願。通俄門調查沒完沒了，AV女優「暴風女」丹妮爾絲（Stormy Daniels）緊咬他不放。

雖然他卯足了勁，在期中選舉為同黨候選人助選，但共和黨還是輸了眾院。高級官員砍了一個又一個，期中選舉剛結束，又鍘了在通俄調查中選擇自我迴避的司法部長塞申斯（Jeff Sessions）。

除了國內的紛紛擾擾，美中角力，貿易戰僵持不下，北約盟國不願大方乾脆得多出些錢，多盡點力，都令他氣得快爆炸。

不過，為了迎接11月22日的感恩節，還有不久將降臨的耶誕假期，老婆梅蘭妮雅雖然對他不太滿意，但19日馬兒拉著耶誕樹，送進白宮時，第一夫人衝著濃濃的節日氣氛，還是笑容可掬，和他一起收下這株高達近6公尺的北卡羅來納州弗雷澤冷杉（Fraser Fir）。

在這難得的輕鬆氣氛下，平常渾身是刺的川普也對拉車的馬兒表示獎勵，好好拍了拍牠的馬屁。

(中時電子報)