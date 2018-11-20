花蓮》老婆、哥哥們一起選 何禮台一家4口力拚民意代表連任

2018年11月20日 18:39 中時 張祈

一人當選全家服務的政治家族不稀奇，新城鄉選舉板塊為4大家族瓜分，勢力最大的為選舉至今無敗戰的國民黨花蓮縣議員何禮臺，這次回鍋參選新城鄉長，但他的選戰路途一點也不孤單，還有分別爭取鄉內村長連任的2位哥哥們及鄉代太太張美華，笑稱走到哪都是自己人，四人當選全家族服務。

新城鄉長選舉為當地兩大政治家族的對決，出身何家的何禮臺對決郭家的現任鄉代郭彩寶，兩家族正面對決可回朔到16年前，何禮臺踏入政治的首戰就打敗議員轉任鄉長的郭順雄，是當年選戰的大黑馬，明日之星經過數十年政治洗禮，再次回鍋挑戰對上代父出征的郭家代表，不論結果如何，都將為兩大家族再添歷史。

何禮臺三度挑戰鄉長大位，他的太太張美華則爭取第二任鄉代連任，何禮鳳、何禮飛則分別再戰嘉里村、桂林村長連莊三任，若都能順利當選，必能站穩何家在新城鄉內的勢力。

議員第二選區同樣也有兩大家族的對決，分別為現任鄉長錢自立對決陳家媳婦鄭寶秀，錢自立今年屆滿轉任，他的太太吳慶梅也夫唱婦隨，今年也以素人之姿挑戰新城鄉代。

現任鄉代鄭寶秀為前鄉代主席陳連進之妻，隨著丈夫轉為政壇幕後推手，自己就代夫出征，穩坐鄉代位置，今年向上挑戰縣議員選戰，她的兒子陳柏錩今年以新人姿態投入鄉代選舉，沿襲陳家政治勢力，加上陳家與現任議長賴進坤結為親家，陳家能否站穩腳步，就看這次的選戰結果。

(中時 )