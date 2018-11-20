接不到「金三順」類型角色 金宣兒大嘆自己老了

2018年11月20日 18:25 時報周刊 張毓琪

導演崔政奎(右一)很給面子地戴上金宣兒自製的髮箍。KKTV提供

韓國新戲《赤月青日》開播在即，女主角金宣兒為了宣傳費盡心思，今天出席位在首爾麻浦區的新戲記者會時，不但親手做了《赤月青日》髮箍，現場還緊摟著男主角李伊庚「秀恩愛」，又吐嘈李伊庚：「我何時願意接受你了？」並加碼爆料李伊庚一直說感謝她，卻連個8000元的毛皮靴也不送，讓現場歡笑聲不斷。

記者會一開始的拍照時間，只見金宣兒很忙地在跟台下工作人員比手畫腳，隨後工作人員拿了象徵一個「赤月青日」的髮箍給金宣兒，金宣兒再淘氣地給導演戴上，此舉讓外型酷酷的導演一臉無奈苦笑。不過金宣兒的「努力」不僅如此，隨後工作人員再遞上第二個髮箍，金宣兒跟李伊庚兩人又很有默契地戴上，金宣兒表示這髮箍可是昨晚自己親手做的，就是希望記者會上可以多個哏，兩人從頭戴到尾展現誠意，金宣兒還忍不住撒嬌表示：「我都做到這樣了，請大家多幫忙報導一下我們新戲嘛，拜託了。」讓現場媒體們歡笑聲不斷。

曾演過《太陽的後裔》的男主角李伊庚在劇中飾演重案組刑警，記者會上一直謙虛表示自己還有很多不夠好的地方，但感謝導演再忙也會為他解說分析要如何詮釋這個角色，也感謝金宣兒不厭其煩的指導，接納這樣不足的他。金宣兒聞言隨即假立刻裝驚恐，搞笑地表示：「我何時說接受你了？！」緊接著加碼爆料：「李伊庚的確為現場增添許多笑料，不過他常常說要買東西來感謝我，但到目前為止我卻什麼都沒有收到耶。」讓李伊庚一臉緊張地急忙回應：「那次是前輩看我穿了一個8000韓圜(約台幣230元)的毛皮靴，就說我撿到好康，一直說這鞋子好好看。」金宣兒立刻追擊：「我說這句話的時候你就該聰明一點嘴甜說要買給我啊。」李伊庚尷尬回答：「我又不知道你腳的尺寸…」讓金宣兒只能搖頭大嘆他太不懂女人心了，不過李伊庚也笑著表示下次一定會買來感謝她的指導。

金宣兒近年來多接演沈重角色，韓國媒體提問金宣兒之前受訪曾表示，一直想要再演像金三順這種正面活潑明亮的角色，但為何這次卻又選擇懸疑驚悚劇？金宣兒以哀愁的表情回答：「人活著並非能一直如心所願，我想要再演這樣活潑的角色已經講很久了，可是沒有劇本找上我又能怎麼辦呢？再加上我也到了一定的年紀，很多事都已經回不去了，不過這部戲的角色相當有趣，所以我才願意演出。」還淘氣地轉身跟身旁的導演頻頻道謝，感謝導演願意找她演主角。

才剛演完《我身後的陶斯》北韓間諜一角的南圭麗，這次也走女漢子路線，連續兩部戲的角色都跟以往柔弱的形象不一樣，對她來說可說是相當大的挑戰。南圭麗透露在本劇中有穿耳洞跟騎摩托車，這些都是沒經歷過的全新體驗讓她相當難忘。而VIXX成員N—男配角車學沇坦言目前拍攝的戲份還不夠多，不過因為在劇中他要照顧7名小朋友，目前正在跟姪子「求救」學著當孩子王，也努力學會了目前韓國兒童之間當紅的「鯊魚寶寶」，希望可以藉由兒歌來征服小朋友們。《赤月青日》11/22起KKTV每周四、五10:00更新。

(時報周刊)