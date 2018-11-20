ABL》田壘感冒了！21日出戰香港東方成疑

田壘突然因為感冒缺席訓練，21日比賽上場存疑。(夢想家提供)

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中時電子報
／香港報導

20日來到寶島夢想家在香港訓練場館港灣道體育館，在訓練的球員當中，竟然找不到開幕戰意外提前宣告傷癒復出的「少俠」田壘身影，原來是他突然感冒了，21日晚間8點迎戰地主香港東方的比賽，上場機會恐怕是不高了。

「就是突然生病了，我也不知道為什麼，昨天晚上就突然開始流鼻涕與咳嗽，只好乖乖戴上口罩休息，」堅持不肯拍照的田壘表示，「其實我也沒特別累，就是看看明天早上的身體狀況再說，我也不知道到底能不能夠上場。」

原本田壘預計12月8日在彰化主場的開幕戰，才要宣告傷癒復出，沒想到他在18日迎戰新加坡騰飛之獅的新球季開幕戰，就替補打了6分18秒，貢獻3分、2助攻與1火鍋，整體表現看來還算可以，沒想到如今卻突然感冒了。

「就是感覺身體狀況比較好了，只要腳沒有痛就OK，所以才會選在開幕戰就提前上場，」田壘說，「其實在場上一切都還好，只是有點不太熟悉的感覺，畢竟有段時間沒有上場比賽了，我可能還需更多比賽或訓練才可恢復。」

至於夢想家總教練莫瑞怎麼想呢？他在練球後表示，目前還不太清楚田壘的狀態，今晚可能會跟他聊聊，「但我向來尊重球員自己的意願，如果他無法以百分之百的狀態上場，我就不會勉強他上場，一切就等明天再說吧。」

(中時電子報)

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