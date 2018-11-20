高雄》陳其邁獲醫、學界支持 要讓高雄更好

民進黨高雄市長候選人陳其邁（右）20日感謝醫界與學界的支持。（林瑞益攝）

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旺報

民進黨高雄市長候選人陳其邁20日獲得醫界與學界的支持，他說，感謝大家站出來相挺，在座每個人都與他有段故事。例如國立高雄大學教授曾梓峰帶他去歐洲認識智慧城市典範及工業城市轉型。

陳其邁表示，參選市長的目的是要讓高雄更好，不是認識高雄。19日辯論結束時，他告訴國民黨高雄市長候選人韓國瑜，要來一個愛的擁抱，雖然他之前唱說要把刺刀鑽向別人心臟，但這只是選舉競爭，假如內心是以人為本，相信高雄是包容城市，自然會想到要做給大家看，將仇恨、對立減到最低。

他說，這場選舉一定要贏；支持代表在地、認真打拚，還把政治理念與土地結合的人，這樣才能落實以人為本的理念。

高雄市前副市長、現任金屬工業研究發展中心董事長林仁益指出，陳其邁提出扎實的市政白皮書，有完整的政見，他在學術界、醫界串聯的連署已經衝破600人。陳其邁除了有豐富、扎實的政見，還有代理市長的經驗，與產業界的互動更是深厚，對高雄的未來已有完整的構想，才能獲得學術界、醫界的推薦。

前高醫大校長劉景寬表示，從19日的辯論會可看出陳其邁對市政深入理解，還有他對土地的愛，展現高雄的包容價值；他幾十年的努力耕耘，能讓高雄有改進，也有創新。

前北美洲台灣人教授協會會長林瑞陽肯定陳其邁的政見務實可行，包括要創造6萬個就業、讓高雄的產值從4.5兆元提升至5.5兆元，都是有肉有料的做法。

(旺報 )

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