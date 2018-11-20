影》豪買瑪莎拉蒂載APEC貴賓卻沒錢付薪水 小國軍警爆打國會殿堂

巴布亞紐幾內亞軍警今日闖入國會殿堂，爆打警衛、官員，砸毀公物、大樓玻璃，以抗議政府積欠APEC峰會執勤加給。（圖／美聯社）

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中時電子報

2018亞太經濟合作會議（APEC）多災多難，不僅領袖宣言難產創紀錄，會議過後主辦國巴布亞紐幾內亞持續成焦點，今日傳出在兩天峰會上負責維安重責大任的巴紐軍警成社會事件主角，闖進巴紐國會殿堂砸毀公物、爆打警衛及官員。軍警如此憤怒，原來是為了抗議尚未領到的APEC峰會執勤津貼，諷刺的是，巴紐政府為籌辦本次盛會，大手筆引進40輛瑪莎拉蒂及3輛賓利，只為了接送各國貴賓，如今卻沒錢支付人民薪水。

巴布亞紐幾內亞國會大樓遭軍警突襲後，一片狼藉。

英國衛報（Guardian）報導，太平洋小國巴布亞紐幾內亞今天下午緊急關閉國會，原因是一群巴紐士兵及警察聯合攻進國會大樓，砸爛停放在大樓旁的汽車及大樓窗戶、花盆等公物，國會警衛及部分官員也遭到毆打，據信軍警此番暴行是為了抗議政府未發放為期兩天的APEC峰會執勤加給。

巴紐警察協會（The Police Association）隨後發布新聞稿支持警察的脫序行為，抨擊政府在執勤人員臉上「甩了一巴掌」，員警協助政府款待上千貴賓及國際使節卻未獲得應有報酬，呼籲政府即刻付錢，更警告不照做的話緊張情勢會再升高。

新聞稿更點出矛盾之處：舉辦APEC會議的經費都已事先編列預算撥款下來，沒道理無法支付執勤人員薪水。

不過令人驚訝的還不只這些，紐約時報（The New York Times）13日揭露，巴紐政府為了此次峰會，豪撒700萬美元（相當於新台幣約2.1億元）引進40輛瑪莎拉蒂跑車及3輛賓利轎車，就為了接送各國使節及賓客，其中130萬美元用於空運這些昂貴名車。

不過根據APEC秘書處執行長波拉德（Alan Bollard）的說法，APEC決不會建議主辦國這樣花錢，而且過去也從未有主辦國大手筆買瑪莎拉蒂來接送使節。

巴紐反對黨國會議員克雷默（Bryan Kramer）也抨擊添購奢華名車太荒唐，因為巴國路況不佳，幾乎沒有鋪設完好的公路，也沒有全國公路網。

克雷默認為，政府藉舉辦APEC名義，進口奢華房車，會後再轉賣給有錢人。

巴布亞紐幾內亞擁有800多萬人口，是APEC 21個經濟體中最貧窮的一個，紐約時報報導巴紐貧富差距很大，至今務農人口達85%，全國不到20%人口有電可用；另外該國官僚體系也相當腐敗，根據「國際透明組織」（Transparency International）的貪腐印象指數（CPI）排名，巴紐在180國中排名第135。

(中時電子報)

文章來源：Papua New Guinea security forces attack parliament in row over Apec pay

文章來源：瑪莎拉蒂和中國援助：太平洋島國成地緣政治戰場

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