崔振赫工傷眼縫30針 貼繃帶出席《皇后的品格》記者會

崔振赫右眼傷口足足有6~7公分，但敬業的他照常出席記者會。愛奇藝提供

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時報周刊
申成祿飾演皇帝李赫。愛奇藝提供

由崔振赫、張娜拉、申成祿、李伊利雅等人攜手主演的皇室愛情復仇劇《皇后的品格》，將自11/22起於愛奇藝台灣站獨家播出，19日傳出男主角崔振赫因拍攝動作戲傷及右眼上方，傷口足足有6~7公分長，緊急送醫縫了30針，目前崔振赫相關拍攝暫時中止，但表示臉雖然有些浮腫，基於對作品的熱情及對粉絲的承諾，決定貼上繃帶出席記者會，讓人佩服他的敬業精神。

《皇后的品格》故事以架空的君主立憲制為設定，申成祿為大韓帝國的皇帝─李赫，為了擺脫太后姜氏的掌控，竟選定張娜拉飾演的音樂劇演員吳澀妮成為自己新一任皇后的人選，而崔振赫則為了查清母親死去的真相，進入皇室護衛隊伺機向李赫報仇，加上覬覦皇后之位的皇室秘書閔宥拉(李伊利雅 飾)，四人將在權力鬥爭的皇室中，展開一段複雜的四角關係。

崔振赫飾演皇室警衛羅王植，有不少武打場面，拍攝中也勤練武術讓原本的好身材更加精實，卻不慎在日前受傷，讓不少粉絲相當擔心，幸好他20日出席記者會，眼睛附近雖仍看得出微微的浮腫，但心情看起來相當愉快，還與申成祿打打鬧鬧，一時太開心牽動傷口，讓他連忙用手按住傷口一會，又立刻轉身面對媒體，展現敬業精神。

凍齡女神張娜拉和崔振赫相隔四年再度合作，許多粉絲期待兩人間擦出火花，希望這次崔振赫能扶正，不要只是張娜拉身後默默守護的大仁哥。張娜拉笑說直到第六集前，都是負責搞笑的角色，隨著事件的發展，會逐步展現出自己感性的一面，演起來感覺很棒。而今年在《韓摩拉比小姐》中，飾演高冷美艷書記官的李伊利雅，這次詮釋起惡女閔宥拉，因協助申成祿掩蓋醜聞而獲賞識，成為皇室秘書，不僅色誘皇帝申成祿，更覬覦皇后的位置，令人期待她的使壞演出。

《皇后的品格》由《姐姐還活著》編劇金順玉、《Return》導演朱東民一起打造，是一部充滿慾望、鬥爭及愛恨交織的皇室浪漫愛情劇，11/22起，每周四五上午10點，於愛奇藝台灣站全網獨播。

(時報周刊)

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